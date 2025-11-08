Ovo je najudaljeniji Airbnb na svijetu: Biste li proveli noć u ovoj plutajućoj kućici?

Ako tražite iskustvo koje spaja prirodu, divljinu i luksuz, Plutajuća Glacijerska Kućica - smještena u Kulusuku, naselju u općini Sermersooq na istočnom Grenlandu - savršeno je mjesto za vaš odmor.

Osim što je ova plutajuća kućica jedina takve vrste u cijelom Grenlandu, ono što ovu nekretninu čini posebnom jest njezina lokacija. Smještena je na mirnom fjordu, okružena visokim ledenjacima i dramatičnim arktičkim pejzažima.

Udaljena i privatna kućica za luksuzan odmor

Ako želite ponovno pronaći sebe i unutarnji mir, došli ste na pravo (i ekskluzivno) mjesto - pod uvjetom da možete podnijeti hladnoću, priuštiti si boravak i preživjeti bez WiFi-ja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ova udaljena i privatna Plutajuća Glacijerska Kućica dostupna je tek sedam tjedana godišnje za dvoje gostiju, po cijeni od 5.500 DKK (734 eura) po noći, što uključuje privatni prijevoz brodom iz Kulusuka i izvrsne večere. Prijevoz iz grada Tasiilaq također je dostupan uz dodatnu naknadu.

Bilo da gledate ledenjak kroz prozor male zelene heksagonalne kućice, sudjelujete u dodatnim avanturama poput hodanja po ledenjaku, obilazite ledene špilje, idete u posjet zamrznutim katedralama ili se divite sjevernom svjetlu dok osvjetljava arktičko noćno nebo, ova kućica svakako vrijedi vašeg vremena i novca.

Kad kročite na privatnu terasu Plutajuće Glacijerske Kućice, uživate u slikovitom pogledu na ledenjake istočnog Grenlanda uz jutarnju kavu.

Na istoj terasi gosti će uživati u prilagođenom gurmanskom BBQ-u, a ako želite ugodnu večer u kućici, možete uživati u domaćoj tjestenini dok aurora borealis ispunjava nebo nevjerojatnim nijansama i bojama, piše NDTV.

Ljubitelji ribolova mogu uloviti lokalnu ribu iz netaknutih fjordskih voda, koju će kasnije pripremiti kuhar/voditelj u kućici.

Unutrašnjost Plutajuće Glacijerske Kućice pruža osjećaj doma zahvaljujući toplom namještaju i panoramskim prozorima koji omogućuju iskustvo jedinstva s ledenom divljinom, bez da budete prepušteni hladnoći.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke