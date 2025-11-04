Svi su očarani Zigmanovom haljinom s kojom će nas Laura predstaviti na izboru za Miss Universe

Riječki modni dizajner Juraj Zigman (41) ponovno je oduševio javnost. Otkrio je detalje o svojoj novoj kreaciji nadahnutoj periskom, ugroženom školjkašicom iz Jadrana. Upravo u toj haljini će Laura Gnjatović (23), aktualna Miss Universe Hrvatske, 21. studenoga predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru ljepote na Tajlandu.

“Čim sam je vidio, znao sam da je to to. Haljina je kao stvorena za nju”, rekao je Zigman za 24sata.

U haljini viša od dva metra

Zigman je za Lauru osmislio spektakularnu haljinu izrađenu od žičane mreže i tisuća Swarovski kristala, s okovratnikom koji se izdiže pola metra iznad glave.

“Bit će najviša djevojka na izboru, i to namjerno. Takve se stvari pamte”, otkrio je dizajner.

Inspiracija iz Jadrana

Zigman objašnjava da mu je glavna inspiracija bila priroda:

“Periska je simbol našeg mora. Zanemarena je, a toliko posebna – kao i naša Laura.”

Haljina je skraćena kako bi naglasila Laurine duge noge, a cijeli izgled spaja glamur i ekološku poruku.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Skromna, prirodna i hrabra

Podsjećamo, Laura, koja uz titulu misice radi i kao medicinska sestra, već je spasila devet života.

“Spašavanje je naš posao. Kad ne pomažemo, osjećamo se nepotpuno”, rekla je ranije.

Novi projekti u tijeku

Osim toga, Zigman ne staje – uskoro priprema kostime za Severininu Arenu, nove projekte s Disneyjem i novu sezonu web shopa.

“Ovo s Laurom je posebno. Takvi trenuci se ne zaboravljaju”, zaključio je dizajner.

