Macha Ravel o životu na Balkanu, umjetnosti i izazovima glazbene scene

Francusko-balkanska glazbenica Macha Ravel (26) nedavno je objavila TikTok viralnu pjesmu Lutkica te time nastavila graditi svoj prepoznatljivi umjetnički izraz bez žanrovskih granica i bez kompromisa. U razgovoru za Net.hr osvrnula se na svoj život između nekoliko zemalja, glazbenu scenu regije, važnost vizualnog identiteta i izazove koji prate moderne umjetnike.

Živjeli ste u Francuskoj, BiH i sada u Hrvatskoj, koje Vam je najdraže mjesto gdje ste do sada živjeli i po čemu se najviše razlikuju?

Mislim da će moje najdraže mjesto na svijetu uvijek biti Sarajevo, jer je to jedan jednostavan grad. Iako je malen, ima sve što treba i u njemu se osjećam sigurno - možda jer sam provela šest godina u tom gradu, pa ga poznajem u detalje. Kada god se vratim u Sarajevo, imam osjećaj da vrijeme teče sporije. U Francuskoj sam živjela do početka studija, kada sam preselila u Sarajevo, no i u tom periodu zbog obitelji sam bila vezana za ovu regiju - od Zagreba, Beograda, Sarajeva i Splita, i baš sve te gradove volim podjednako. Već tada sam uvidjela da mi ovaj naš mentalitet puno više odgovara nego u Francuskoj i zato mi je jako drago da sam na kraju i preselila ovdje.

Foto: Mara Prpić

Kako biste usporedili glazbene scene u Francuskoj i na Balkanu?

Ne mogu usporediti u detalje, jer se glazbenom scenom u Francuskoj ne bavim već neko vrijeme. No rekla bih da je u Francuskoj jača konkurencija, jer je veći broj glazbenih imena i da je zbog toga možda malo dulji put za nekim značajnijim uspjehom. Ovdje kod nas smatram da je taj put nešto drugačiji i možda pogodniji, jer u regiji uglavnom dijelimo istu scenu i publiku i eto, imamo prilike nastupati i djelovati diljem ovih prostora.

Mislite li da se iti jedan stereotip o Francuskinjama odnosi i na Vas?

Rekla bih da Francuskinje puno izraženije privilegiraju osobni stil i izražavanje kroz izgled i styling, što je i meni jako bitno. Izbjegavam “clean-girl look” i baš zbog toga se poigravam raznim fashion i beauty look-ovima i često mijenjam vlastiti stil.

Foto: Alexander Baptiste Keiser

Vaša nova pjesma Lutkica pisana je i na francuskom i na hrvatskom jeziku, na kojem jeziku Vam je draže pisati?

Svejedno mi je, kako mi dođe.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Osim u pjesmama, Vaša kreativnost očituje se i u spotovima, koliko Vam je bitno izraziti se vizualno i kako biste opisali svoj vizualni identitet?

Neko vrijeme sam voljela ući u određene uloge, utjeloviti neke protagoniste, kao na primjer u spotovima poput “Ako Smo Isti” ili “Ne Voli Me”. S vremenom sam razvila ljubav prema kreiranju novog osjećaja za one koji gledaju moje videospotove i zato “Lutkica” ima tako poseban i neobičan identitet. Jako me zanima sve što je čudno, drugačije i neočekivano i to sam počela razvijati u svojim vizualima.

S obzirom na to da ste eksperimentirali s nekolicinom različitih glazbenih žanrova, postoji li neki žanr kojim se nikad ne biste bavili?

Ne postoji, bavila bih se svim žanrovima. Vjerovatno ću još svakakvih iskoraka i ekperimenata napraviti u toku svoje karijere, sve me zanima i sve inspirira.

Foto: Alexander Baptiste Keiser

Što mislite da je najveći izazov modernog umjetnika?

Najveći izazov je postati i ostati relevantan; i to govorim zato što baš pitate za modernog umjetnika. Svim umjetnicima koji se sami bore da uspiju bez nekih velikih labela iza sebe, je jasno da su društvene mreže najbitniji alat za to.

Ali su društvene mreže toliko prepune svega, umjetnika i ostalih kreatora i korisnika, da je jako teško u tom kontekstu se istaknuti. A kako bi se istaknuo, moraš raditi raditi raditi i raditi i odjednom ti vođenje društvenih mreža postane full time posao, od kojeg pri tom primarno ne zarađuješ.

Neki ljudi ne žele ulagati u učenje o društvenim mrežama, neki ljudi to nemaju u sebi i to je okej, neki ljudi rade već posao pored muzike i nemaju vremena, i onda to postane najveći izazov - kako samostalno doći do svoje publike kao umjetnik, drugačije nego preko mreža? Ne bih znala odgovoriti na to pitanje.

Postoje li neki glazbenici ili umjetnici s kojima biste voljeli surađivati?

Voljela bih surađivati sa Nipplepeople, Zoi, Dzipsii, Tam.

Koje su vaše ambicije za budućnost? Planirate li proširiti svoju glazbenu prisutnost izvan Balkana?

Nastavljam svojim putem sve kako sam do sada radila, bez ograničavanja i bez kompromisa, i vidjet ćemo gdje će me to voditi. Imam ambiciju proširiti svoju glazbenu prisutnost i radim na tome aktivno.

