Incident u Vukovaru: Trojica muškaraca prijetila policiji, jedan policajac lakše ozlijeđen

Tijekom postupanja policije prema trojici hrvatskih državljana od 35, 36 i 37 godina u Vukovaru zbog remećenja javnog reda i mira, koji su bili pod vidnim utjecajem alkohola, policajcima su upućene su uvrede, a jedan je i fizički napadnut.

Događaj se zbio u Vukovaru u ponedjeljak kad su 36-godišnjak i 37-godišnjak uputili prijetnje policijskim službenicima, a 36-godišnjak je pokušao spriječiti policijskog službenika u obavljanju službene radnje zadavši mu dva udarca rukom u tijelo, pri čemu je policijski službenik lakše ozlijeđen, izvijestili su iz Policijske uprave vukovarsko- srijemske.

Sva trojica su privedena u Policijsku postaju Vukovar. U prekršajnom postupku nadležni sud je 35-godišnjaku odredio zadržavanje te je predan u Zatvor u Osijeku, dok su druga dvojica osumnjičenih, 36-godišnjak i 37-godišnjak, sinoć uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Uz to, 36-godišnjaka se sumnjiči za kaznena djela prisile prema službenoj osobi i prijetnje, a 37-godišnjaka za kazneno djelo prijetnje.

