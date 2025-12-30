Otkriveni neredi u strankama: Strše brojne nepravilnosti, ali i minusi na računima

Vani temperaturni minusi, a minusi i na stranačkim računima. U najdebljem minusu od milijun i 200 tisuća eura - 2024. završio je SDP, utvrdio je Državni ured za reviziju.

"Obzirom da je bila izborna godina, imali smo tri ciklusa izbora - za Hrvatski sabor, EU Parlament i prvi krug predsjedničkih izbora, u takvoj izbornoj godini možemo reći da je to manje više uobičajena situacija jer izdaci su veliki", rekao je Igor Cigula, poslovni direktor SDP-a.

U problemima i HDZ

Izbori su i za HDZ glavni krivac jer je proteklu godinu završio u manjku od 990 tisuća eura.

"Taj minus ne znači strašnu prepreku u poslovanju. Mi i dalje poslujemo odgovorno, bezuvjetno, što pokazuje nalaz Državne revizije i naravno da se nadamo u sljedećem periodu, već u sljedećoj godini da ćemo se ponovno vratiti odgovornom upravljanju i da ćemo ostvariti višak prihoda", kazao je Krunoslav Katičić, glavni tajnik HDZ-a.

I to na već dobro provjereni način.

"Pored dodataka koji idu iz državnog proračuna kao i sve druge stranke imamo članarine, donatorske večeri", rekao je Katičić.

'Nema tu iznenađenja'

"Kad nije izborna godina ostvaruje se višak, iz tog viška se vraća kredit i to je to. Sve je u skladu s planom, nema tu iznenađenja", poručio je Cigula.

Iznenađen nije ni Domovinski pokret iako su kod ručkova reprezentacije, članarina i izbornih donacija - utvrđeni brojni propusti i nepravilnosti. Za to krive svoj bivši knjigovodstveni ured jer im, tvrde, nije dostavio cijelu financijsku dokumentaciju.

"Bila je kampanja... Računi od reprezentacija, trebate prikazati tko je koristio, tko je trošio i u koje svrhe. S obzirom da je svaka izborna jedinica imala otvoreni svoj račun i većina ljudi nije bila upoznata da treba iza svakog računa staviti ime, prezime i svrhu", rekao je Josip Dabro, saborski zastupnik DP-a.

Propusti uočeni i kod drugih

Zbog sličnih računa ručkova i putovanja ukupnog iznosa od oko 7 tisuća eura propust je Državna revizija otkrila i kod Mosta.

"Veseli me da Državna revizija nema primjedbi na usklađenost poslovanja Mosta, to je najvažnije. Tu smo dobili bezuvjetno mišljenje. Ovo gdje smo dobili primjedbe je to je jedan račun i tisuće malih donacija gdje smo za svakog pojedinačnog malog donatora trebali od njih pribaviti po tri dokumenta", rekao je predsjednik Mosta, Nikola Grmoja.

Višak prihoda i putne naloge točno nije evidentirala ni stranka Dalije Orešković.

"Mi prihvaćamo sve što Državna revizija utvrdi i nastojimo svake godine slijediti kako nas oni upute da postupamo ubuduće. Mi smo u dobroj vjeri evidentirali putne naloge na jedan način, Državna revizija je rekla da to trebamo drugačije i mi smo već u ovoj godini promijenili našu praksu", rekla je Orešković, predsjednica DOSIP-a.

Tko je svoju praksu uistinu promijenio, vidjet će se na kraju iduće godine.