Nije dobro! 'Sklizak teren' bili su putni nalozi, a evo koje su stranke bile u najvećem manjku

Neevidentirani putni nalozi, reprezentacija iz koje nije jasna svrha ugošćavanja, niti korisnici, krivo iskazani prihodi i rashodi, najčešći su propusti koje je, analizirajući financijske izvještaje i poslovanje 51 političke stranke u 2024., utvrdio Državni ured za reviziju.

Od 51 analizirane stranke, 21 je parlamentarna, a njih pet od Revizije je dobilo uvjetno mišljenje o financijskim izvještajima - to su DP, Most, Glas, stranka Dalije Orešković (DOiSIP) i Nezavisna platforma Sjevera (NPS) Matije Posavca. DP je uz to, uvjetno mišljenje dobio i za usklađenost poslovanja.

Razlozi za takvo mišljenje su utvrđeni propusti i nepravilnosti.

Kad je o reprezentaciji riječ, kod Domovinskog pokreta (DP) računi od 16.019 eura ne sadrže svrhu ugošćivanja, kao ni podatke o korisnicima. Na računu od oko 4.300 eura navedeni su korisnici reprezentacije, ne i podaci o svrsi ugošćivanja.

Isti propust Ured je otkrio i kod Mosta, računi od 4.309 eura za reprezentaciju ne sadrže svrhu ugošćivanja, kao ni podatke o korisnicima. Na računu od 2.960 eura navedeno je da se odnosi na izbore, ali ne sadrže podatke o korisnicima reprezentacije.

Problemi s putnim nalozima

'Skliskim terenom' za stranke pokazali su se i putni nalozi.

Kod DP-a sedam naloga u iznosu od 2.848 eura nije evidentirano u poslovnim knjigama ni iskazano u financijskim izvještajima u 2024. iako su putovanja ostvarena, a putni nalozi obračunani.

U stranci Dalije Orešković – DOiSIP, evidencija putnih naloga nije ustrojena iako je u 2024. godine ispostavljeno 17 putnih naloga.

Stranke su problema imale i s iskazivanjem rashoda i prihoda, a loše se odradile i bilješke uz izvještaje o njima, nisu objasnile od kud im u izbornoj 2024. godini višestruko veći, odnosno manji prihodi, odnosno rashodi u odnosu na prethodnu godinu.

Umjesto gotovo sto tisuća eura, stranka Glas Anke Mrak Taritaš navela je da joj je ukupni prihod 82.066 eura, što je za gotovo 18.000 eura ili petinu manje. Ta stranka, naime, u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima nije iskazala gotovo 18.000 eura koje je dobila kao naknadu troškova izborne promidžbe, a umjesto ukupnih rashoda za promidžbu, 40.833 eura, iskazani su rashodi od 22.924 eura.

Stranka Glas nije navela zašto su joj ostali prihodi u odnosu na prethodnu godinu manji za 11. 557 eura ili 68, 5 posto, dok su joj prihodi po posebnim propisima viši za 10.082 eura ili 16,3 posto, kao i rashodi za zaposlene, za 26.000 eura ili 125 posto.

Istu zamjerku Državni ured za reviziju je adresirao i Mostu, koji nije naveo zašto su mu prihodi po posebnim propisima viši za 401.564 eura ili 45,3 posto, ostali prihodi za 55.728 eura ili 14 937 posto, a materijalni rashodi za 766.410 eura ili 143,7 posto.

Jedni podaci u izvještaju za DIP, drugi u izvještaju Reviziji

Kod DOiSIP-a Ured je utvrdio da u Izvještaju o prihodima i rashodima za 2024. unesenom u DIP-ov informacijski sustav nisu točno iskazani podaci o ukupnim prihodima, višku prihoda i višku prihoda raspoloživom u sljedećem razdoblju, ali je to učinjeno u Izvještaju dostavljenom Državnom uredu za reviziju.

Kod NSP-a pojedini rashodi nisu evidentirani u poslovnim knjigama ni iskazani u financijskim izvještajima na računima propisanim računskim planom za neprofitne organizacije, što je utjecalo na strukturu iskazanih rashoda u financijskim izvještajima. Tako su na računu rashoda za intelektualne i osobne usluge iskazani rashodi od 5.368 eura koji se odnose na nabavu promidžbenog materijala te letaka i plakata, a trebali su biti iskazani na računu uredskog materijala. Na računu rashoda za intelektualne i osobne usluge iskazani su rashodi koji se odnose na plakate te izradu promotivnih materijala koji su trebali biti iskazani na računu rashoda za promidžbi i informiranje itd.

DP je jedina parlamentarna stranka koja je uvjetno mišljenje dobila i za usklađenost poslovanja. Revizija je, uz ostalo, utvrdila da joj nije dostavljena Evidencija o primitku članarina niti potvrde o primitku članarina te se ne može potvrditi je li stranka vodila navedenu evidenciju i izdavala potvrde, a slično se ponovilo i s donacijama za izbornu promidžbu.

Stranke ostvarile manjak od 2, 8 milijuna eura, sam SDP od 1, 2 milijuna

Stranke koje je pročešljala Revizija, njih 51, ostvarile su u 2024. godini manjak od 2, 8 milijuna eura, ukupni su im prihodi bili 21,7 milijuna eura, a rashodi 24, 6 milijuna eura. Manjak su podmirile su iz prenesenih viškova ili su ga planirale podmiriti u sljedećem razdoblju.

Od parlamentarnih stranaka najveći manjak imao je SDP (1, 2 milijuna eura), potom HDZ (994.000 eura), pa DP (216.000 eura) i IDS (109.000 eura). Manjak su zabilježili i Glas, Most, Nova ljevica Ivane Kekin, Pupovčev SDSS, Tomaševićev Zagreb je naš!, HSU. S viškom su poslovali NPS (73.000 eura), HNS (62. 150 eura), HSLS (59.609 eura), DOiSIP (58. 700 eura) Hrvatski suverenisti (38. 087), kao i stranka Nezavisni Željka Lackovića, Centar, Možemo, HDS i HSS (160 eura).

Glavinu prihoda stranke su dobile iz državnog (12, 2 milijuna eura) i lokalnih proračuna (5, 2 milijuna) ovisno o broju zastupnika i vijećnika koje su imale. Od članarina i članskih doprinosa u stranačke se blagajne 'slilo' 1, 7 milijuna eura, a od donacija 1, 8 milijuna.

Glavninu kolača vrijednog 21,7 milijuna eura dobila je 21 parlamentarna stranka (20,1 milijun), dok je manji dio kolača (1,6 milijuna), dobilo 30 izvanparlamentarnih stranaka.

Dvije trećine stranačkih rashoda, 18,3 milijuna eura, bili su materijalni te rashodi za promidžbu i informiranje, što ne čudi ako se zna da je 2024. bila izborna, odnosno godina u kojoj su održani parlamentarni, izbori za Europski parlament te prvi krug predsjedničkih izbora.

Na svoje zaposlenike, kojih je koncem 2024. bilo 187, stranke su te godine potrošile 4,3 milijuna eura.

Vrijedi podsjetiti da je Državni ured za reviziju prvu reviziju političkih stranaka obavio za 2007. godinu, kada je obuhvatio 15 stranaka te dao 14 uvjetnih i jedno bezuvjetno mišljenje.

Broj stranaka kojima se bavio stalno se povećavao da bi u 2024. dosegnuo njih 51, što je 36 ili 240 posto više nego na početku.

