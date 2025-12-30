Zvijezde Seinfelda zajedno provele Badnjak: Neprepoznatljivi su, a jedan lik nedostaje

Zvijezde kultne američke serije Seinfeld ponovno su se okupile u blagdanskom ozračju i raznježile obožavatelje diljem svijeta.

Glumac i komičar Jerry Seinfeld (71), zvijezda i kreator serije, proslavio je Badnjak u društvu kolegica i suradnika iz serije, a trenutak je ovjekovječio fotografijom koja je brzo postala hit na društvenim mrežama.

Blagdansko okupljanje koje je probudilo nostalgiju

Na fotografiji objavljenoj na Instagramu Jerry Seinfeld pozira s glumicom Juliom Louis-Dreyfus (63), koja je u seriji utjelovila Elaine Benes, te s autorom i scenaristom serije Larryjem Davidom (77). Trojac je snimljen u opuštenoj, kućnoj atmosferi, a osmijesi na njihovim licima jasno su dali do znanja da je riječ o toplom, prijateljskom susretu.

Fanovi serije, koja se emitirala od 1989. do 1998. godine i smatra se jednom od najutjecajnijih humorističnih serija svih vremena, odmah su reagirali. Komentari su se nizali brzinom munje, a mnogi su posegnuli za kultnim citatima iz serije. „Ovo je zlato, Jerry, zlato!“ i „Ovo je najbolji božićni poklon“ samo su neki od njih.

Gdje je George Costanza?

Brojnima nije promaknulo da na fotografijama nema glumca Jasona Alexandera (65), koji je glumio nezaboravnog Georgea Costanzu. Obožavatelji su to komentirali s dozom humora, sugerirajući da je George „ljutit“ jer nije pozvan, uz niz prepoznatljivih citata iz serije.

Novi kraj serije ipak nije isključen?

Iako je Jerry Seinfeld ranije odlučno tvrdio da se povratak serije neće dogoditi, njegovi su kasniji komentari ipak ostavili prostora za nagađanja. Na stand-up nastupu u listopadu 2023. godine dao je naslutiti da bi se oko kontroverznog finala serije moglo dogoditi nešto neočekivano.

„Imam malu tajnu vezanu uz kraj serije, ali zasad je ne mogu otkriti“, izjavio je tada, dodatno potaknuvši znatiželju publike.

Serija koja je izdržala test vremena

U ranijim intervjuima Seinfeld je isticao kako je ponosan na trajni utjecaj serije. Naglasio je da Seinfeld nije bio projekt nastao po diktatu televizijskih mreža, već osobna priča temeljena na stvarnim odnosima i kemiji među glumcima, što je, prema njegovim riječima, i razlog njezine dugovječnosti.

