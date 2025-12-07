Možda se čini neobičnim, ali ove biste zime u vrt trebali staviti teniske loptice

S padom temperatura, vrtlari često zanemaruju svoje vanjske prostore, usredotočujući se na održavanje topline u svojim domovima. Dok se ljetno održavanje vrta uglavnom vrti oko brige za omiljene biljke i cvijeće, jedan pametan zimski trik uključuje korištenje neočekivanog sportskog rekvizita za zaštitu divljih životinja i sprječavanje smrzavanja jezerca.

Kako prenosi Mirror, skromna teniska loptica može poslužiti u svrhe koje daleko nadilaze sport ili igru sa psom. Naime, ona može postati ključan saveznik za divlje životinje u vrtu, djelujući kao orijentir za ptice, ježeve i druga stvorenja koja se kreću u ledenim uvjetima.

Strateško postavljanje za sigurnost životinja

Možda se čini neobičnim, ali promišljeno postavljena teniska loptica može napraviti veliku razliku. Tvrtka Nunnery Plumbing and Heating na web stranici je objasnila kako ovaj trik primijeniti u praksi.

"Trik nije u tome da preplavite vrt igračkama. Radi se o promišljenom postavljanju", navode.

Preporučuju da uzmete pet do šest starih teniskih loptica i prošećete vrtom promatrajući ga iz perspektive ježa ili kosa – polako i nisko pri tlu, obraćajući pažnju na površine.

Postavite lopticu blizu hranilica, gdje ptice brzo mašu krilima i često nespretno slijeću. Na rubovima staza i stepenica: Dodajte jednu lopticu na rub glatke terase ili stepenice, gdje se često stvara led i gdje ptice mogu krivo procijeniti slijetanje.

Dodajte jednu lopticu na rub glatke terase ili stepenice, gdje se često stvara led i gdje ptice mogu krivo procijeniti slijetanje. Uz puteve ježeva: Postavite nekoliko loptica uz poznate rute ježeva: duž ograda, pokraj kompostišta ili blizu otvora ispod vrtnih kućica.

Na taj način, kako objašnjavaju, "te razbacane loptice pretvaraju ravne, opasne zone u niz malih, sigurnijih prepreka koje životinjama olakšavaju snalaženje".

Ne morate kupovati nove, stare su loptice idealne

Nema potrebe trošiti novac na novo pakiranje teniskih loptica. Stare su, naime, savršene za ovu svrhu. Često su mekše i, naravno, jeftinije. Važno je samo očistiti ih ako su jako prljave i provjeriti da se ne raspadaju u mrvice koje bi životinje mogle progutati.

Alternative za one bez teniskih loptica

Ako nemate pri ruci teniske loptice, postoje i druge opcije. Stare gumene lopte s igrališta, komadi vrtnog crijeva navučeni preko stupova, plutajući komadi drva ili zatvorene boce u jezercima te tkanina jarkih boja vezana za mreže mogu poslužiti istoj svrsi. Teniske loptice su jednostavno praktične i učinkovite za mnoge od ovih malih intervencija.

Ključna uloga u sprječavanju smrzavanja vode

Teniske loptice pokazale su se posebno korisnima za vlasnike vrtnih jezerca, pojilišta za ptice i sličnih manjih vodenih površina, jer njihovo postavljanje na površinu može spriječiti stvaranje leda.

Organizacija Lancashire Wildlife Trust savjetuje: "Kako biste osigurali da se vaši izvori vode ne zalede, u njima možete držati tenisku lopticu – vjetar će je pomicati i tako sprječavati da se voda u potpunosti smrzne".

Iz organizacije dodaju kako je to iznimno važno jer "ptice se i zimi moraju kupati kako bi održale perje u dobrom stanju i premazano prirodnim uljima, što im pomaže da ostanu na toplom".

U konačnici, ovaj jednostavan i jeftin trik pokazuje kako i najmanji trud može značajno pomoći lokalnoj divljini da preživi oštre zimske mjesece.

