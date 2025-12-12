Je li ovo znak da će ipak skijati na ZOI? Brignone dobila veliku čast usred oporavka od teške ozljede
Federica Brignone doživjela je pred sam kraj prošle sezone dvostruki prijelom noge
Skijašica Federica Brignone, koja se još uvijek oporavlja šest mjeseci nakon teške ozljede, bit će jedna od četiri talijanske nositeljice zastave na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara Milan-Cortina 2026. (6.-22. veljače), objavio je u petak Talijanski olimpijski odbor (CONI).
Brignone, prvakinja Svjetskog kupa 2024.-25., zadobila je dvostruki prijelom lijeve tibije i fibule 3. travnja i od tada je u utrci s vremenom kako bi se oporavila na vrijeme za Igre. Svjetska prvakinja u veleslalomu 2025. i osvajačica srebrne olimpijske medalje u toj disciplini 2022. vratila se skijanju prvi put od ozljede krajem studenog, ali još nije nastavila s punim treninzima.
Objava Talijanskog olimpijskog odbora (CONI) sugerira da će 35-godišnja Federica moći sudjelovati na Zimskim olimpijskim igrama 2026., iako se ove zime još nije natjecala.
"Razgovor s Brignone bio je divan, dirljiv; bio sam možda više dirnut od nje, jer je šutjela“, objasnio je predsjednik CONI-ja Luciano Buonfiglio."Federica mi se povjerila da to nije očekivala. Potvrdila je da će se, na temelju nedavnih testova, natjecati sa svim svojim entuzijazmom, ponosom i odlučnošću“, nastavio je.
Italija će imati četiri nositelja zastave na ceremoniji otvaranja, koja će se održati istovremeno na dva mjesta 6. veljače - prvi put u olimpijskoj povijesti - u Milanu, na nogometnom stadionu San Siro i u Cortini d'Ampezzo. Tako će po dva para stjegonoša predvoditi talijansku delegaciju u oba grada.
Osim Brignone, talijansku delegaciju predvodit će kao bajraktari Amos Mosaner, olimpijski prvak u curlingu u mješovitim parovima 2022., skijaš Federico Pellegrino i specijalistica za brzo klizanje kratkih staza Arianna Fontana, najodlikovanija talijanska sportašica na Zimskim olimpijskim igrama s 11 medalja, uključujući dvije zlatne.
Druga zvijezda talijanskog alpskog skijanja, Sofia Goggia, olimpijska prvakinja u spustu 2018., nije izabrana od strane Talijanskog olimpijskog odbora (CONI) za nositeljicu zastave, koju je trebala nositi u Pekingu 2022., ali od koje je morala odustati nakon ozbiljnog pada neposredno prije Igara.
POGLEDAJTE VIDEO: Ljutić, nakon nešto slabijeg nastupa, sutra lovi priključak s najboljim skijašicama današnjice