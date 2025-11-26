Talijanski savez potvrdio neočekivanu vijest o Federici Brignone

Talijanska skijašica Federica Brignone, koja je teško ozlijedila nogu nakon što je osvojila Veliki kristalni globus prošle sezone, vratila se skijanju 72 dana prije početka Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini (6.-22. veljače), objavio je u srijedu Talijanski savez za zimske sportove (FISI).

Brignone, koja je 3. travnja na talijanskom prvenstvu zadobila dvostruki prijelom lijeve tibije i fibule, "završila je prvu fazu fizikalne rehabilitacije i dobila zeleno svjetlo liječničke komisije za prelazak na drugu fazu oporavka, koja uključuje trening na skijalištima", objasnio je FISI.

"Stoga se vratila na obronke Cervinije gdje je skijala na nekim stazama u pratnji nacionalnih trenera. Cilj u ovoj fazi je ponovno steći stabilnost i samopouzdanje, što će nastaviti činiti u nadolazećim tjednima dok izmjenjuje trening u zatvorenom prostoru i skijanje na otvorenom", dodaje FISI.

Nije određen datum povratka punom skijaškom treningu, a još manje povratku natjecanjima.

Brignone (35) je dominirala prošle zime kada je osim Velikog kristalnog globusa upisala deset pobjeda u Svjetskom kupu i osvojila naslov svjetske prvakinje u veleslalomu. U karijeri joj nedostaje još samo olimpijski naslov.

Teoretski Brignone može sudjelovati na Zimskim olimpijskim igrama 2026. bez da je ove zime nastupila u jednoj utrci jer FISI zadržava pravo odabrati je čak i ako ne ispunjava uobičajene kriterije.

