Svjetska prvakinja gotovo je izgubila nogu: 'Kao majka, voljela bih da prestane'

Federica Brignone oporavlja se od teške ozljede koju je zadobila na Prvenstvu Italije u travnju. Skijašica s 37 pobjeda u Svjetskom kupu zadobila je višestruke prijelome i puknuće križnog ligamenta u koljenu tijekom veleslaloma u Alpe Lusiji te je morala na operaciju.

I dalje se nada da će moći nastupiti na Olimpijskim igrama u Cortini u veljači, a njezina majka najviše bi voljela da više ne skija. "Kao majka, voljela bih da prestane sa skijanjem. Sve je osvojila, u redu je", rekla je za Corriere dell Sera Maria Rosa Quario, majka Federice Brignone koja je i sama bila skijašica i pobijedila četiri puta u Svjetskom kupu.

Zabrinuta majka ipak okreće ploču i priznaje: "Bilo bi fantastično samo je vidjeti natrag u natjecanju nakon što joj je koljeno tako eksplodiralo", rekla je Maria Rosa koja je od sina saznala za Federicinu ozljedu. "Nazvala sam sina Davidea, ali nije se javio. Njegov uzvratni poziv me je ostavio skamenjenom. 'Mama, Fede je jako teško ozlijeđena.'“

Najneizvjesniji trenutak bio je u bolnici nakon pada "Liječnici su mi rekli da bi mogla izgubiti nog", srećom tako nešto se nije dogodilo i Federica je počela s treninzima nakon rehabilitacije. Federica je krenula u utrku s vremenom. "Ako se bude osjećala dobro na skijama kao prije, bit će na ZOI".

