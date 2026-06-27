Šumari iz Zagreba otkrili gdje je najugodnije pobjeći od žege: Otkrili lokacije 'hladovine'

Cjelodnevni boravak u prirodi, podno krošanja stabala, u jednoj od park-šuma na području Zagreba i okolice predlaže Uprava šuma Podružnica (UŠP) Zagreb sugrađanima kao mogući bijeg od vrućine gradskog asfalta, ističući nekoliko lokacija.

Neki će spas od vrućina potražiti na besplatnim gradskim bazenima, neki će zatvoriti sve prozore i spustiti rolete, a zagrebačka podružnica Uprava šuma kao alternativno rješenje i jednu od najboljih lokacija za ugodan boravak u prirodi predlaže Šumarevu stazu - poučnu stazu koja počinje podno zadnje postaje žičare na Sljemenu i prolazi kompleksom bukove šume koja pruža odličnu zasjenu i hlad za šetače.

Tu su stazu osmislili i postavili upravo djelatnici UŠP Zagreb kako bi građanima približili dugu tradiciju suživota šumara i Medvednice. "Na stazi ćete naučiti mnoge zanimljivosti o biljnom i životinjskom svijetu Medvednice, ali i o povijesti postavljanja šumarskih jaslica koje se nalaze na kraju staze", ističu.

Za one pak kojima "nisu drage nadmorske visine i usponi", UŠP Zagreb preporuča stazu Šumarica koja se nalazi tek desetak minuta vožnje od Velike Gorice.

Ta poučna staza spaja mjesta Krušak i Lakovica u Zagrebačkoj županiji, a po stazi vode specifične oznake bijelih cvjetova i šetnja traje oko dva i pol sata u jednom smjeru kroz šumu i vinograde pri čemu se kroz čitanje poučnih tabli može upoznati bogati šumski svijet Vukomeričkih gorica.

UŠP Zagreb poziva i na redovite mjere opreza, preporučajući korištenje repelenata protiv krpelja te detaljni pregled svih dijelova tijela nakon izlaska iz šume.

Napominju i da su šume Medvednice dom nekim zmijama otrovnicama poput poskoka, preporučajući da se prije sjedanja na pod ili panj provjere površine odnosno da se ne guraju ruke ili noge u mjesta gdje bi se zmija mogla skloniti.

Iz podružnice upozoravaju i na novog stanovnika zagrebačkih šuma - zbog sve viših temperatura u unutrašnjosti Hrvatske, kukac zvan borov četnjak gnjezdar počeo je mijenjati svoje stanište te se, nažalost, iz priobalnog prostora Sredozemlja počeo pomicati prema kontinentu.

Pronađen je na području Grada Samobora i Svete Nedelje, a gusjenice tog kukca na svom tijelu imaju dlačice koje kod čovjeka i kućnih ljubimaca mogu izazvati alergijske reakcije te se stoga preporuča da ih se ne dodiruje.