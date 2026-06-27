Uz vrhunac toplinskog vala stiže još nešto u atmosferu: 'Sunce će izgledati zamućeno'

Vrućina nam je iz dana u dan sve neugodnija, a pred nama je vrhunac ovog toplinskog vala. Dok na zapadu Europe toplinski val polako popušta, prostrana anticiklona premjestila se prema istoku kontinenta, a u naše krajeve i dalje pritječe vrlo topao zrak s jugozapada.

Krajem tjedna u atmosferi će biti i nešto saharske prašine, pa će sunce mjestimice izgledati zamućeno, a sparina dodatno pojačavati dojam vrućine.

Subota

Ujutro i prijepodne u većini zemlje prevladava sunčano, vedro i mirno vrijeme. Duž obale puše slaba do umjerena bura, pod Velebitom i na krajnjem jugu još ponegdje kratkotrajno pojačana. Već od jutra u većem dijelu zemlje činit će se vruće.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj bit će sunčano i vedro, uz slab vjetar. Temperatura će još malo porasti, uglavnom na oko 36, lokalno i 37 Celzijevih stupnjeva. Dakle, vrlo vruće.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se pretežno sunčano vrijeme, tek uz poneki manji oblak, uglavnom oko gorja na zapadu. Temperatura će biti iznimno visoka, većinom 36, ponegdje i 37 stupnjeva.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine te, kao i proteklih dana, izražena vrućina. Temperatura će biti između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva, a lokalno u Zagori moguće i do 38. Kakvo-takvo olakšanje na otocima će donositi slab do umjeren maestral, a uz obalu slab vjetar s mora.

Na sjevernom Jadranu također sunčano, gotovo bez oblaka. Temperatura i dalje vrlo visoka, između 34 i 37 stupnjeva, a predah od vrućine teško će se naći i u gorju.

Idućih dana na kopnu

Sljedećih dana vrućina će biti još izraženija. Na kopnu će prevladavati sunčano vrijeme, a najviše dnevne temperature dosezat će 38, lokalno i 39 Celzijevih stupnjeva. Sve toplije i neugodnije bit će i noći, osobito u gradovima, pa će se sve teže spavati.

Od ponedjeljka je tek u gorju moguć poneki poslijepodnevni pljusak, no od srijede se izglednije nazire prolazno pogoršanje s pljuskovima i grmljavinom. Ono bi trebalo donijeti prijeko potrebno osvježenje. Ipak, i nakon toga ostat će vruće, samo nešto primjerenije dobu godine.

Idućih dana na moru

Na Jadranu se nastavljaju nizati tropske noći te sunčani i vrlo vrući dani. Ujutro će puhati slab burin, a danju maestral, koji će tek ponegdje donositi kratkotrajno olakšanje od vrućine. Pogoršanje se na moru očekuje sa srijede na četvrtak, kada je moguć i pokoji neverin. Temperatura će se tada malo sniziti, ali će oblake ubrzo rastjerati jaka bura.