Ovo je albino bik 'Donald Trump' i u zadnji čas je izbjegao klanje na Kurban bajram

Vlada u Bangladešu u posljednji je trenutak spasila rijetkog albino bika "Donalda Trumpa" od ritualnog žrtvovanja na muslimanski blagdan Kurban bajram, objavio je u srijedu dužnosnik ministarstva unutarnjih poslova.

Gotovo 700 kilograma teška životinja već je bila prodana za klanje kada su vlasti uskočile pod izgovorom da veliki interes koji je izazvala predstavlja sigurnosni rizik uoči proslave.

Ministar Salahuddin Ahmed naredio je da se bik poštedi, vlasnik obešteti i životinja prebaci u zoološki vrt u Dhaki.

Nakon objave videa na internetu, ono što je trebao biti rutinski obred postala je nacionalna senzacija.

Ljudi su izdaleka dolazili na farmu kako bi uživo vidjeli rogatu životinju mirnoga karaktera i karakterističnih plavih pramenova na glavi.

Vlasnik farme Ziauddin Mridha rekao je da ga je Trumpom prozvao mlađi brat zbog sličnosti s frizurom američkog predsjednika.

Mridha je dodao da je bik neuobičajeno miran i da zahtijeva pažljivu njegu, uključujući redovito kupanje.

Albino bikovi vrlo su rijetki u Bangladešu gdje je većina goveda crne boje, pa se "Trump" jako isticao što mu je na kraju vjerojatno spasilo život.