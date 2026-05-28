stigla presuda /

Nakon kaosa i ozljede hrvatskog rukometaša stigla šok odluka o nastavku utakmice

Nakon kaosa i ozljede hrvatskog rukometaša stigla šok odluka o nastavku utakmice
Foto: Screenshot Arena Sport

Zbog kaosa na tribinama susret je nakratko prekinut, no nakon odluke delegata da se utakmica ipak nastavi, rukometaši Vojvodine odbili su se vratiti na teren u znak protesta.

28.5.2026.
22:20
Sportski.net
Screenshot Arena Sport
Finalna utakmica prvenstva Srbije između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je nakon ozbiljnog incidenta na tribinama u kojem je stradao hrvatski rukometaš Fran Mileta.

Prema pisanju srpskih medija, navijači Partizana unijeli su pirotehniku u dvoranu, a tijekom nereda eksplodirao je topovski udar koji je ozlijedio hrvatskog igrača.

Neslužbene informacije govorile su o mogućim trajnim posljedicama za sluh, no iz Vojvodine su se naknadno oglasili i poručili kako prvi liječnički nalazi ne pokazuju veća oštećenja te da bi se njegovo zdravstveno stanje trebalo normalizirati kroz nekoliko dana.

Zbog kaosa na tribinama susret je nakratko prekinut, no nakon odluke delegata da se utakmica ipak nastavi, rukometaši Vojvodine odbili su se vratiti na teren u znak protesta. Nakon novog prekida utakmica je registrirana službenim rezultatom 20:0 u korist Partizana.

U međuvremenu se oglasio i RK Partizan, koji je priopćio kako želi da se prvak odluči na terenu. Klub je, kako navode, uputio službeni zahtjev ARKUS ligi i Rukometnom savezu Srbije s prijedlogom da se finalna serija nastavi od trenutka prekida.

Prema informacijama koje prenosi Mozzart Sport, direktor ARKUS lige Vladimir Knežić navodno je odlučio da će se druga finalna utakmica ponovno odigrati u ponedjeljak u Novom Sadu, ali bez prisustva publike.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
