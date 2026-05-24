Što se događa u Zagrebu? Pogledajte ove slike: Nakon bicikla, pčele 'napale' i podrum!

Nakon što su prije nekoliko dana pčele preplavile košaricu jednog bicikla u samom centru Zagreba, novi nesvakidašnji prizor stiže s Gornjeg grada.

Ovoga puta roj pčela nakupio se kod podruma jedne zgrade, a fotografije prizora brzo su privukle pažnju. Pčele su se okupile uz ulaz u podrum te u velikom broju prekrile dio zida.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Podsjetimo, prije samo nekoliko dana Zagrepčanka je ostala šokirana kada je nakon povratka s Dolca pronašla roj pčela u košarici svog bicikla parkiranog na Trgu bana Josipa Jelačića. Pretpostavlja se da su pčele tada privukli ukrasi od umjetnog cvijeća na biciklu, a na mjesto događaja stigao je i pčelar koji je sigurno uklonio roj.

Foto: Klaudija Barić

Iako ovakvi prizori mogu djelovati dramatično, pčelari upozoravaju da rojevi najčešće nisu agresivni ako ih se ne uznemirava.

Na stranicama Grada Zagreba objavili su upute što kad naiđete na roj pčela.

"Građani mogu odbjegle rojeve pčela na površinama javne namjene Grada Zagreba prijaviti Županijskom pozivnom centru 112 Zagreb. Pčelari volonteri temeljem Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše koji izađu na teren će na neinvazivan način osigurati i ukloniti pčelinju zajednicu. Na ostalim površinama u Gradu Zagrebu, koje nisu javne namjene, fizičke i pravne osobe kontaktiraju udrugu pčelara na tom području", naveli su na svojim stranicama.

'Svadebi ples pčela'

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje na svojim stranicama detaljno je i pojasnio pojavu rojenja pčela u glavnom gradu.

"Stanovnici grada Zagreba pčele u pravilu ne zamjećuju. Tek u vrijeme njihova rojenja, svojevrsnog 'svadbenog plesa', u proljeće, one postaju vidljive i mogu uznemiriti građane. Gradske pčele, međutim, u pravilu su mirne, navikle na gradsku gužvu, ne napadaju nikoga pa niti pčelara kada s njima manipulira i pokušava ih smjestiti u košnicu", stoji na stranicama.

Navode da svaka pčelinja zajednica ima svoj „radni" prostor - izletni koridor u kojem može napasti, ako joj se čovjek nađe na putu, namirisan nekim njoj nadražujućim mirisom, lamata rukama ili ako je suviše šareno obučen.

"Taj prostor doseže desetak metara od košnice. No, ako je izlaz iz košnice odnosno leto (izlaz iz njihova staništa) na visini višoj od 2 metra, tada je i ta opasnost od napada u koridoru zanemariva, pa pčele ne treba dirati niti uklanjati, a ponajmanje ubijati.

Zagreb će ostati ugodan grad za sve svoje stanovnike samo ako se u njemu ostavi i sačuva autohtona gradska pčela koja neumorno oprašuje i 'miva'' gradsko zelenilo, čini ga zdravijim, vitalnijim, bujnijim i ljepšim. Njenim opstankom u gradu Zagrebu osigurat će se čišći zrak i zdraviji okoliš. Dopustimo gradskoj pčeli, gdje god je to moguće, da živi u zidovima i dupljama, na krovovima, u napuštenim dimnjacima!", apelirali su na stranicama Gradskog ureda.