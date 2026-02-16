Komentatori ne štede LELEK: 'Grupno naricanje ... mogu jedino s Thompsonom pjevat kao pratnja'

Završila je Dora 2026, a Hrvatska je dobila svoje predstavnice za Eurosong – etno-pop sastav LELEK koji čine Korina, Lara, Inka, Judita i Marina.

Pobjeda uz snažnu poruku i upečatljiv nastup

LELEK su na Dori s pjesmom Andromeda osvojile i publiku i žiri – 77 bodova od stručnog žirija i 96 bodova publike bilo je dovoljno za uvjerljivu pobjedu. Njihov nastup, obilježen tetovažama na licu, nije bio tek vizualni efekt – pjesma govori o sicanju, tradicionalnom tetoviranju žena u BiH kao obliku otpora prisilnoj islamizaciji. Upravo taj spoj snažne povijesne poruke, etno elemenata i višeglasja izazvao je ovacije u dvorani, ali i podijelio publiku.

Podijeljene reakcije: 'Umjetnost' ili 'krivi smjer'?

Dok jedni u pobjedi LELEK vide hrabar i drugačiji iskorak, dio gledatelja smatra da Hrvatska nije odabrala pjesmu koja može konkurirati na europskoj pozornici.

Komentari na društvenim mrežama vrlo su oštri, a mnogi smatraju da Eurosong traži nešto “zabavnije i efektnije”.

Na pitanje Net.hr-a 'Jeste li zadovoljni predstavnicama Hrvatske na Eurosongu' komentatori ovogodišnje predstavnice nisu štedjeli.

"Loša kopija grupe iz Ukrajine prije par godina ako se dobro sjećam. Loša ideja totalno-sivilo i mrak", "katastrofa od nastupa i morbidne pisme...", "užas, ko vještice", "ne, samo još groblje i crni gavrani fale. Kriva pjesma, krivi smjer".

Neki su istaknuli kako je pjesma previše mračna i teška za široku europsku publiku, uspoređujući je s “grupnim naricanjem” i “tmurnim sivilom”, dok su drugi poručili da “nije to pjesma za Euroviziju” te da ovakav nastup, po njima, “nema šanse ući u finale”.

Pojavili su se i komentari kako je riječ o “lošoj kopiji” sličnih etno-nastupa viđenih ranijih godina. Dio nezadovoljnih gledatelja otišao je i korak dalje, navodeći da je ovo “najgore potrošena večer”, da pjesmi nedostaje ritma i melodije te da je cjelokupan dojam “previše morbidan” za natjecanje koje prati milijunska publika diljem Europe.

"Ove mogu jedino s Thomsonom pjevat kao pratnja..jadnoo".

Imaju i svoje zagovaratelje

Unatoč valu negativnih reakcija, LELEK nisu ostale bez podrške. Rijetki, ali glasni komentatori ističu kako je riječ o napokon drugačijoj i autentičnoj pjesmi. Pohvaljuju ekspresivan nastup, vokale i hrabrost da se na Eurosong pošalje nešto izvan ustaljenih pop-okvira.

"Konačno dobra pjesma curke Top. Bravo želim svu sreću u Beču"

Neki podsjećaju i na reakcije stranih fanova Eurosonga na YouTubeu i društvenim mrežama, koji pjesmu opisuju kao “odličnu” i zanimljivu upravo zato što se izdvaja – slično kao što je prošlih godina bilo s hrvatskim favoritima koji su u početku izazivali podijeljene reakcije.

Hoće li snažna simbolika i etno-izričaj LELEK pronaći put do europske publike ili će se pokazati da je Hrvatska riskirala previše, znat će se tek na pozornici Eurosonga

