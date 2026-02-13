Nevjerojatna priča Hrvatica: Nakon pobjede nad Srbijom trčale u sobu polagati ispite

Ovo je priča ne tjedna, nego mjeseca. One nisu medijske zvijezde, njima nitko nije priredio doček. Ne zarađuju milijune, ma ne zarađuju ni tisuće, jer većina se sportom bavi uz posao ili studij.

Neke su nakon utakmica na europskom prvenstvu trčale polagati ispite. Ali unatoč svemu tome, napravile su čudesan pothvat i postigle najbolji rezultat u povijesti ženskog vaterpola u Hrvatskoj. Osvojile su šesto mjesto na Europskom prvenstvu.

Gošće Direkta su izbornica vaterpolistica Mia Šimunić i igračica Ria Glas.

Kakav je osjećaj biti šesti najbolji u Europi?

"Pa lijepo je. Ponosna sam. Ponosna sam na djevojke. Ponosna sam na taj cijeli uspjeh. Dugo se to radilo. Znači, ovo nikako nije došlo na brzinu. Nije došlo niti kroz godinu, dvije, tri. Rija i nekih desetak djevojaka čak iz ove reprezentacije su zajedno sa mnom od zime dvije tisuće osamnaeste", rekla je izbornica.

Koja je, iz perspektive igračice, najveća razlika između muškog i ženskog vaterpola. Je li jednako grubo ispod vode ili manje grubo?

"Pa evo, ja bih odmah spomenula da mi imamo tu veću površinu kupaćeg. Pa bih možda rekla da smo mi nekako grublje i više se čupamo, povlačimo za kupaće. A muški su tu već nekako fizički jači. I oni se više udaraju i pod vodom svašta još rade. I ima više crvenih kod muških", rekla je igračica.

Kako vam je ovo ime Barakudice? Jeste zadovoljni ili?

"Pa meni je malo čudno s obzirom na to da je već barakuda sama po sebi ženskog roda. Iako su muški veći i snažniji, ove djevojke jednako tako dobro igraju vaterpolo", kaže izbornica Šimunić.

"Pa iskreno nisam toliko razmišljala o imenu. Meni je super. Muški su Barakude, pa smo mi Barakudice. Drago mi je da nas oslovljavaju tako s nečim. Ali u principu ne bavim se baš takvim stvarima", rekla je igračica Glas.

Jesu li igračice zaista nakon prvenstva trčale polagati ispite?

"Točno tako je bilo. Naša jedna jako važna utakmica baš protiv Srbije gdje smo izborile plasman u osam, pa kasnije i u šest. Stigle smo u sobu i dolazi nama poruka u zajedničku grupu 'nemojte mi kucati u sobu petsto petnaest, polažem upravo sada ispit online'. I nakon sat vremena Jelena se javlja da je položila. To je bio online ispit. Ona inače studira u Americi na koledžu", ispričala je izbornica.

"Ja sam na Libertasu, smjer mi je sportski menadžment. Nisam morala polagati ispite za vrijeme prvenstva, hvala Bogu", kaže Ria.

Dosta igračica radi, a neke od njih su zaposlene kao liječnice?

"Jesu, jesu. Prije je u reprezentaciji dugo godina igrala Kiara Brnetić. Ona je doktorica, radi na hitnoj u Zaboku, tako da bi nakon treninga, prije nekog natjecanja, jurila na svoju smjenu. Čak je nekad radila duple i trenirala. Također bivša kapetanica Matea Skelin radi u banci. Kompletno radno vrijeme. I jutarnji trening, i popodnevni, sve se to nekako stiže uz zapravo veliko odricanje", kaže izbornica.

Ria je nekoć trenirala u Mursi u Osijeku, gdje klub nema svoj bazen. Kako se onda trenira vaterpolo bez bazena?

"Tako je. Ja sam dvije sezone igrala za Mursu prije nego što sam došla u Mladost. Ja sam svoje treninge odrađivala u mom rodnom gradu, u Slavonskom Brodu, onda sam odlazila na utakmice s njima, ali nažalost domaće utakmice se nisu mogle odvijati u Osijeku, nego smo morali putovati u Vukovar. A treninge odrađuju u bazenu koji više nalikuje hotelskom bazenu, što stvarno... ti uvjeti za prvoligaški klub koji ima jako puno mladih djevojaka, u kojem se može puno raditi, stvarno nisu dobri uvjeti".

Prvakinje iz Nizozemske imaju 250 klubova, a Hrvatska samo šest.

"Tako nekako to izgleda. Tako da taj uspjeh što su djevojke napravile, ovim šestim mjestom u Europi, zaista možda još i zvučnije se čuje i odjekuje. Jako je puno klubova u Nizozemskoj, vrhunski jedan vaterpolo i na reprezentativnoj razini i na toj klupskoj.

Puno cura s 20 godina prestane igrati vaterpolo. Koji su razlozi?

"Ja mislim da su razlozi dvojaki. Do sada nikad nismo bili u nekoj borbi za medalju, što je zapravo nemoguće jer djevojke rano prestaju igrati, a vi u seniorskom sportu ne možete ići s juniorskom ekipom i očekivati medalju, što naravno nismo niti mi. Mi smo bili realni. Idemo biti šesti jer to te djevojke mogu. Za nešto više od toga trebamo imati starije djevojke, tako da ako nam ostanu one i sljedećih par godina, moglo bi se pričati o boljim i kvalitetnijim rezultatima", objasnila je izbornica.

Ria, kakvi su tvoji planovi?

"Za sada se koncentriram na još jednu godinu faksa. Trenutno sam druga, a ostaje mi još jedna jer je moj smjer tri godine. Za sada sam onda u Mladosti. A poslije ćemo vidjeti. Naravno, želja mi je otići van, negdje iskusiti druge klubove, druge lige da napredujem, da imam više iskusnih utakmica. I naravno, htjela bih trenirati vaterpolo dok mi god to moje tijelo dopusti".

Nizozemska igračica Sabrina van der Sloot bori se za nejednakost plaća između muških i ženskih igrača. Kaže da nije normalno da žene osvajaju olimpijske medalje, a godišnje zarađuju dvadeset tisuća eura.

"Pogotovo u nizozemskom vaterpolu gdje su Nizozemke bolje i kvalitetnije od muškog nizozemskog vaterpola koji se nikada nije približio medalji, jednoj takvoj borbi kakvu te djevojke ostvaruju već nizom godina. Tako je i u Hrvatskoj. Financijska sredstva, plaća, stipendije koje imaju djevojke se naprosto ne mogu usporediti s muškarcima", rekla je izbornica Šimunić.

Trebalo je sto godina da ženski vaterpolo uopće postane olimpijski sport. Sad još sto godina da se izjednače plaće?

"To ne bi bilo dobro. Ja se nadam da će se to dogoditi i prije, da se ta razlika smanji", kaže izbornica Šimunić.

Ria kakvo je bilo tvoje iskustvo na Europskom prvenstvu?

"Pa stvarno je jedno iskustvo koje ću pamtiti dugo, dugo. I jako sam ponosna na sve. I drago mi je što sam bila dio te povijesti. I evo, stvarno nas svi sad medijski popraćuju. I stvarno, baš sam ponosna na sve".

Sada ste osigurali i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. Što to znači?

"Pa prvi put smo se izravno kvalificirale na Svjetsko prvenstvo. Znači prvih šest ekipa s Europskog ide na Svjetsko. Što je nama jako bitno, jako važno i jako vrijedno. Sljedeće Svjetsko nam je za godinu i pol u Budimpešti. Tako da se nadam da ćemo i mi na tribinama imati navijača kao što imaju naši dečki", rekla je izbornica.

Kakva je sada situacija s navijačima?

"Pa slabo. Tu i tamo su došli nečiji roditelji. Na utakmice u Hrvatsku dođu, pogotovo ako budu neka finala ili tako nešto. Stvarno dođu roditelji. Tu i tamo se nađe i dosta prijatelja. Ali svejedno, u usporedbi na muške, to je dosta manje", rekla je igračica Ria.