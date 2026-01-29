Barakudice potopile Srbiju! Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija među osam najboljih

Hrvatske vaterpolistice pobijedile su u 3. kolu skupine C na EURU u portugalskome Funchalu Srbiju s 10-8 (2-2, 3-4, 3-0,2-2) i plasirale se među osam najboljih ekipa Staroga kontinenta.

Vaterpolistice su sjajnom predstavom u odlučnoj utakmici za prolaz svladale Srbiju, te izborile drugu fazu natjecanja u Funchalu. Hrvatska je do pobjede nad Srbijom došla sjajnom igrom u drugom poluvremenu, poglavito u trećoj četvrtini, koju su dobile 3-0. Nakon što su zabile zadnji gol u drugoj četvrtini za 5-6, Barakudice su nanizale seriju od 6-0, povele s 10-6 i konačno slomile otpor Srpkinja.

Kod Hrvatske su najbolje bile Jelan Butić s četiri, te Ria Glas s dva gola.

Hrvatska kao drugoplasirana iz skupine C iza Italije ulazi u novu skupinu gdje ih čekaju ogledi s Grčkom i Francuskom.

