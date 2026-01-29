Poznati kuhar oduševio javnost objavom za rukometaše: 'Ako treba, kuhat ću pro bono'

Na Europskom prvenstvu u Danskoj hrvatski rukometaši suočavaju se s neočekivanim problemima izvan parketa. Prema informacijama iz tabora, kvaliteta i izbor hrane nisu primjereni vrhunskim sportašima u ovoj fazi natjecanja.

Jedini dan za odmor i taktičku pripremu bio je opterećen selidbom i logističkim problemima, što je izazvalo frustracije uoči jednog od ključnih susreta turnira. Fotografije koje su snimili naši rukometaši pokazuju što su pronašli u hrani – u hotelu u Malmou u zobenoj kaši crva, a u Radissonu u Silkeborgu na ručku komadiće plastike.

Na tu je situaciju reagirao poznati kuhar Saša Vukić, čiji profil Sašina kuhinja prati tisuće ljudi na Facebooku. Kada je saznao za nedaće koje reprezentacija trenutno proživljava, ponudio je HRS-u rješenje koje pokazuje koliko ozbiljno shvaća situaciju. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

'Nudim Hrvatskom rukometnom savezu potpuno besplatno kuhanje obroka za naše rukometaše, gdje god putovali. Samo mi u tom gradu moraju osigurati neku osnovnu malu kuhinju, gdje ću kuhati obroke po svim mjerilima struke, ali i prema savjetima nutricionista, komparativno njihovim naporima koja ih očekuju. Sve ostalo potrebno nosim sa sobom, čak i neke namirnice. Kuhar sam po struci i ovaj javni poziv nije 'hvatanje' sentimentalnih lajkova, jer mi to realno ne treba nakon 10 godina u javnosti, već ogorčenje nakon njihovih objava fotografija 'jela' koja niti jedan sportaš nije zaslužio konzumirati. Zaista sam ozbiljan u svojoj ponudi da radim 'pro bono', kada god i gdje god me pozovu.'

POGELDAJTE VIDEO: Što se događa iza kulisa 'Vrijeme je za rukomet' prije polufinala Hrvatske i Njemačke?