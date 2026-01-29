Vargek, Džomba i… 'Vrijeme je za rukomet': Polufinale nikad bliže, a nervoza raste

Marko Vargek i Mirza Džomba javili su se iz Danske, gdje Hrvatsku sutra čeka polufinalna utakmica Europskog prvenstva. Prva faza zagrijavanja sa emisijom 'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16:40, dok utakmica počinje u 17:45. Uoči sutrašnjeg dvoboja evo što su rekli za RTL Danas.

Mirza, kako ti se čini dvorana? Je li baš prava za osvajanje medalje?

Svi tehnički detalji su tu, nadam se da će sutra biti puno naših navijača. Nadam se da ćemo iskoristiti tu prvu šansu. Bit će teško, svi znamo kakva je situacija – polufinale je totalno drugačiji turnir. Umor, problemi i ozljede, sve što se događa oko reprezentacije… Bitno je da igrači budu u svom balonu, da zadrže fokus i koncentraciju. Izuzetno je važno kako ćemo se obraniti i kako ćemo zabiti gol. Sve te sitnice utječu na igru.

Utječu li vanjski pritisci i podbadanja na fokus i koncentraciju?

Nadam se da shvaćaju da je to samo igra. Mi moramo znati što nas čeka. Sutra nas čeka rat – 60 minuta protiv Njemačke, momčadi koju možemo pobijediti. Imamo negativan skor u dvije pripremne utakmice, ali možda je dobro što smo ih igrali. Tada smo igrali “za nešto drugo”, a kada se igra za nešto pravo, potpuno je drugačije. Realno, Njemačka ima krivu sliku o nama.

Ako bi trebao navesti elemente zbog kojih je Hrvatska u prednosti…

Mislim da Njemačka ima veliki respekt prema nama. U pripremnim utakmicama su nas dobili u ritmu polukontre i tranzicije, ali mi ćemo anulirati tih 10 golova i vidjeti kakva je prava snaga Njemačke kada igramo gol za gol. Psihološki smo u prednosti.

Sutra nas čeka sjajna emisija, iako neće biti Igora Vorija.

