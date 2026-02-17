Vruća kupka kao terapija: Znanstvenici objašnjavaju kako pomaže, ali naglašavaju nužan oprez
Opuštajuća kupka za mnoge je savršen završetak dana, no prema novim istraživanjima, ona bi mogla postati i prava medicinska terapija. Znanstveni pregled objavljen u časopisu Journal of Applied Physiology istražuje kako uranjanje u vruću vodu, poznato kao pasivna toplinska terapija, može utjecati na zdravlje, ali i upozorava da neće svi imati jednake koristi.
Što je pasivna toplinska terapija?
Istraživači su analizirali postojeće znanstvene dokaze o prednostima uranjanja u vruću vodu. Riječ je o specifičnoj vrsti kupke koja djeluje kao pasivna toplinska terapija zagrijavanjem vode na određene temperature. Ova praksa koristi se stoljećima, od rimskih termi i japanskih onsena do turskih hamama. Ključna je temperatura vode koja bi trebala biti oko 39°C ili 40°C, a duži boravak u takvoj vodi povezuje se sa značajnijim smanjenjem krvnog tlaka. Usporedbe radi, voda u tipičnoj kupki obično je temperature između 33°C i 37°C.
Kako sigurno prakticirati ovu metodu
Iako terapija zahtijeva višu temperaturu, važno je biti oprezan. Prekoračenje 40°C se ne preporučuje jer može dovesti do pregrijavanja tijela. Kako bi se uranjanje u vruću vodu prakticiralo sigurno, stručnjaci savjetuju nekoliko strategija. Potrebno je postupno izlaziti iz kade, nakon izlaska kratko sjediti prije ustajanja kako bi se tijelo prilagodilo, držati udove izvan vode s vremena na vrijeme te osigurati dobru hidraciju prije samog ulaska u kadu. Za postizanje terapeutskog učinka, preporučuje se boravak u vodi temperature od 39°C do 40°C u trajanju od oko trideset minuta ili više.
Utjecaj na krvni tlak i zdravlje srca
Uranjanje u vodu na preporučenim temperaturama ima trenutačne učinke na krvni tlak. Zbog topline dolazi do širenja krvnih žila (vazodilatacije), što povećava protok krvi i smanjuje tlak. Ranija istraživanja pokazala su da petnaest do trideset minuta kupanja u vodi temperature od 40.5°C do 43°C može sniziti sistolički krvni tlak na vrlo niske vrijednosti, kako prenosi Mirror.
Pregled je također pronašao studiju koja ovu vrstu terapije povezuje sa smanjenjem visokog krvnog tlaka i 28 posto nižim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Međutim, važno je napomenuti da je ta studija bila samo opservacijska i nije mogla dokazati da su kupke izravan uzrok tih dobrobiti.
Nisu svi rezultati jednaki
Zanimljivo je da terapija ne djeluje jednako na sve. Starije osobe s visokim krvnim tlakom koji se klinički liječi imale su dosljednije koristi od uranjanja u vruću vodu u usporedbi s mladim, zdravim osobama i onima s neliječenom hipertenzijom. Kod potonjih skupina zabilježeni su minimalni učinci ili nikakvi dugotrajni rezultati.
Više od samog snižavanja tlaka
Osim na krvni tlak, vruće kupke pokazale su i druge pozitivne učinke. Istraživači su otkrili da ova praksa također poboljšava kvalitetu sna, smanjuje markere stresa i dugoročno unapređuje psihološko zdravlje kroz promjene u živčanom sustavu. Smatra se da povišenje tjelesne temperature potiče niz fizioloških odgovora koji mogu čak oponašati učinke vježbanja.
Visoki krvni tlak, koji se obično dijagnosticira kod vrijednosti viših od 130/80 mmHg, povećava rizik od bolesti srca, mozga i bubrega. Značajno je da čak i malo smanjenje sistoličkog tlaka, za samo deset mmHg, može smanjiti rizik od velikih kardiovaskularnih događaja za 20 posto. Iako uranjanje u vruću vodu "obećava" kao dodatna terapija za hipertenziju uz druge oblike liječenja, znanstvenici zaključuju da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se definirali precizni protokoli i utvrdili dugoročni učinci, koji su se za sada pokazali nedosljednima.
