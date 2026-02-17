Zadavio bivšu djevojku, pa pobjegao u Tursku: Više od 40 godina živio pod lažnim imenom

Nakon više od 40 godina od ubojstva 19-godišnje Marije Köhler u južnoj Njemačkoj, policija je optužila njezinog bivšeg momka za ubojstvo. Muškarac je 19-godišnjakinju 30. srpnja 1984. godine zadavio šalom u njemačkom gradu Aschaffenburgu, prenosi Fenix Magazin.

Köhler je prekinula s tada 25-godišnjakom, i započela vezu s američkim vojnikom stacioniranim u bivšoj Zapadnoj Njemačkoj. Djevojku je pronašao nadzornik u spavaonici za medicinske sestre pripravnice. Muškarac, podrijetlom iz Turske, ju je navodno ubio zbog ljubomore i želje za osvetom, a u bijegu je bio desetljećima.

Živio pod lažnim imenom

Vjeruje se da je muškarac nakon ubojstva pobjegao iz Frankfurta u Tursku. U Njemačku se navodno vratio 1998. godine pod drugim imenom, s novom suprugom, kojom se oženio u Turskoj. Živio je u Aschaffenburgu oko 16 godina pod lažnim identitetom prije nego što je ponovno otišao u Tursku.

Istražitelji su neriješeni slučaj otvorili krajem 2024. godine i pronašli muškarca u Turskoj, a prošlog rujna izručen je Njemačkoj. Prema uredu javnog tužitelja u Aschaffenburgu, priznao je zločin i od tada je u pritvoru.

Policija je uspjela osigurati DNK s navodnog oružja ubojstva. Ako nadležni regionalni sud dopusti nastavak optužnice i održi se suđenje, ubojstvo je jedina moguća osuda. Za druge zločine više se ne može kazneno goniti jer za njih nastupa zastara.

