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BORBA S VATROM /

Požar na Dinari ne posustaje, vatrogasac ozlijeđen! Simović: 'Neće se lako ugasiti'

Požar na Dinari ne posustaje, vatrogasac ozlijeđen! Simović: 'Neće se lako ugasiti'
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Foto: Screenshot 'Facebook'/New Age Solutions

'Požar je ogroman, stvarno je jako velik i zahvaća veliku površinu', rekao je Ivica Simović za Net.hr

20.8.2026.
14:53
Jaga KomazecHina
Screenshot 'Facebook'/New Age Solutions
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Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) u četvrtak je izvijestila da je požar na Dinari koji je prešao iz BiH na hrvatski teritorij još 14. kolovoza i dalje aktivan, a gori trava, nisko raslinje i šuma na izrazito nepristupačnom terenu i velikoj nadmorskoj visini.

U gašenju na Dinari u srijedu su sudjelovali vatrogasci iz raznih javnih i dobrovoljnih postrojbi te 26 pripadnika Hrvatske vojske, dok pomoć iz zraka pružaju protupožarni zrakoplovi.

Prilikom intervencije jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen te mu je pružena medicinska skrb.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić upozorili su kako akciju dodatno otežavaju promjenjivi vjetar, izostanak najavljene kiše te velika udaljenost požarišta od prometnica, zbog čega vatrogasci moraju pješačiti do požara.

"Požar je i dalje aktivan te nastavljamo sa sanacijom požarišta. I danas iz zraka djeluju dva air tractora. Radi se o teško pristupačnom terenu na velikoj nadmorskoj visini, a promjena smjera vjetra otežava gašenje. Tu je i problem udaljenosti požara od puta pa vatrogasci moraju prelaziti pješke velike udaljenosti", istaknuo je Tucaković te pohvalio zajedničko djelovanje vojske i vatrogasaca na ovom požarištu, priopćio je HVZ.

Simović: Požar je ogroman i neće se lako ugasiti

Net.hr kontaktirao je i vatrogasnog zapovjednika Ivicu Simovića, koji se nalazi na Ivanici, a komentirao je stanje na požarištu na Dinari.

"Požar je ogroman, stvarno je jako velik i zahvaća veliku površinu. Sigurno se neće tako lako ugasiti", rekao je Simović.

Dodao je da su u gašenje uključene snage raspoređene s različitih strana požarišta.

"Sa zapadne strane su dubrovački vatrogasci, a s istočne vatrogasci DVD-a Župa", rekao je Simović.

Osim na Dinari, aktivan je i požar kod Otrića na području Gračaca, gdje je vatrom zahvaćeno oko 12 hektara makije i niskog raslinja, a na terenu se nalazi 20 vatrogasaca.

Pod nadzor je stavljen požar na Pelješcu, dok na područje između Omiša i Lokve Rogoznice vatrogasci dežuraju i saniraju požarište. Požari na Braču, u Istri te u Lišanima Ostrovičkim uspješno su ugašeni.

Iz Vatrogasne zajednice apeliraju na pojačan oprez i podsjećaju na strogu zabranu paljenja vatre na otvorenom. Posebno upozoravaju javnost da se ne približava požarištima radi fotografiranja i snimanja jer time ugrožavaju vlastitu sigurnost i ometaju rad vatrogasaca.

PožarDinaraSlavko TucakovićDarko DukićVatrogasciBih
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