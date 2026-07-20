Mislila je da je ugriz pauka bezopasan, a onda je završila u bolnici: 'Nemojte čekati'

Mnogi vjeruju da su ugrizi pauka tek manja neugodnost, no iskustvo britanske novinarke Anne Whitehouse pokazalo se drugačijim. Ponekad naizgled bezazlena ozljeda može brzo eskalirati u stanje opasno po život.

Anna je ranije ove godine hospitalizirana nakon što se ugriz lažne crne udovice (vrsta koja se sve češće spominje u Europi, ali koja se i dalje smatra relativno bezopasnom u usporedbi s poznatijim otrovnim vrstama op.a.) inficirao i razvio u sepsu. Njezino je iskustvo potvrdilo ono na što stručnjaci već dugo upozoravaju: podcjenjivanje ugriza može imati teške posljedice.

Od ugriza do borbe za život

Sve je počelo kao običan ugriz. Nakon što je potražila pomoć na hitnom prijemu, liječnici su je poslali kući s penicilinom. Međutim, njezino se stanje u idućim danima naglo pogoršavalo. Rana je postajala sve krvavija, a bolovi su bili nesnosni. Na kraju je ponovno hospitalizirana, gdje je primala intravenozne antibiotike i bila podvrgnuta liječenju teške infekcije tkiva.

Podijelivši svoje iskustvo s pratiteljima na druptvenim mrežama, Anna je poslala snažnu poruku svima koji se nađu u sličnoj situaciji. "Da se mogu vratiti, rekla bih sebi da ranije vjerujem svojim instinktima. Čekala sam 72 sata nadajući se da će proći samo od sebe. Kad sam konačno otišla na hitnu, poslali su me kući s penicilinom, no stanje je već eskaliralo do točke gdje to nije bilo dovoljno", ispričala je.

Kako ugriz može dovesti do sepse?

Iako se često misli da otrov pauka izravno uzrokuje teške komplikacije, sepsa, poznata i kao trovanje krvi, najčešće nastaje kao posljedica sekundarne bakterijske infekcije. Kada pauk ugrize, na koži stvara malu ranu. Ako se ta rana ne održava čistom, bakterije s površine kože, poput stafilokoka ili streptokoka, mogu ući u organizam i izazvati infekciju.

Dvije vrste značajne u Hrvatskoj

U Hrvatskoj i okolici medicinski su najznačajnije dvije vrste: crna udovica i smeđi mediteranski pauk samotnjak, poznat i kao pauk violina. Dok je otrov crne udovice neurotoksičan i uzrokuje jake bolove u mišićima i neurološke simptome, otrov pauka violine ima nekrotično djelovanje. To znači da uništava tkivo na mjestu ugriza, stvarajući otvorenu ranu koja teško zacjeljuje i idealno je mjesto za razvoj opasnih bakterijskih infekcija. Ako se takva infekcija ne liječi na vrijeme, može se proširiti krvotokom i izazvati sepsu - ekstreman i po život opasan odgovor tijela na infekciju.

Zablude koje mogu skupo koštati

Istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji pokazalo je da čak četiri od deset osoba i dalje vjeruje u stare mitove o liječenju uboda i ugriza insekata, koristeći neučinkovite kućne pripravke poput paste za zube ili octa. Gotovo četvrtina (23 posto) ispitanika ne bi znala prepoznati znakove inficiranog ugriza, dok je 35 posto priznalo da su zanemarili ugriz jer "nisu htjeli dizati paniku".

Ovakav pristup može biti iznimno opasan. Stručnjaci ističu da, iako većina ugriza ne zahtijeva liječničku intervenciju, ključno je znati kada potražiti pomoć.

Kako prepoznati opasnost i pravilno reagirati?

Prevencija je prvi korak, osobito ako boravite u prirodi. Koristite repelente i nosite zaštitnu odjeću. Ako vas ipak nešto ugrize, najvažnije je oduprijeti se porivu za češanjem jer se time oštećuje koža i povećava rizik od infekcije. Mjesto ugriza operite vodom i sapunom.

Pratite simptome. Ako primijetite da se crvenilo širi, oteklina povećava, bol pojačava, ili se pojavi gnoj, povišena temperatura ili opća slabost, odmah potražite savjet ljekarnika ili liječnika. U slučaju ekstremnih reakcija, poput otežanog disanja, vrtoglavice ili oticanja lica i grla, potrebno je bez odlaganja otići na hitni bolnički prijem.

"Ako osjećate da nešto nije u redu, nemojte čekati. Potražite stručni savjet što prije, jer ugriz koji se čini bezazlenim može postati ozbiljan puno brže nego što mislite", zaključila je Anna.

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