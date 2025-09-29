Žena (69) zbog liječničke pogreške ostala bez prstiju: 'Hodanje je bolno i iscrpljujuće'

Shirley Bartram (69) iz Gravesenda u Engleskoj, uputila je upozorenje javnosti nakon što je zbog sepse izgubila pet prstiju i vrhove nožnih prstiju. Tvrdi da su njezine ozljede, koje su joj promijenile život, izravna posljedica neadekvatnog liječenja u bolnici Darent Valley.

Sve je započelo 14. rujna 2022. godine, kada je Shirley hitno prevezena u bolnicu zbog jakih bolova, povraćanja i ubrzanog rada srca, piše BBC.

Zbog propusta liječnika dobila sepsu

Alarmantan simptom bila je činjenica da nije mokrila punih 12 sati. Liječnici su posumnjali na infekciju bubrega i ispravno propisali intravenske antibiotike. Međutim, osoblje joj nikada nije primijenilo propisane lijekove. Umjesto toga, otpuštena je kući s oralnim antibioticima koji, kako je kasnije priznala i sama bolnička uprava, nisu bili prikladni za njezino teško stanje.

Već sljedećeg dana njezino se stanje drastično pogoršalo te je ponovno primljena u bolnicu. Dijagnoza je bila zastrašujuća: sepsa, opasna reakcija tijela na infekciju. Kako su joj organi počeli otkazivati, liječnici su je stavili u induciranu komu. Provela je četiri tjedna na intenzivnoj njezi. Nakon buđenja, suočila se s novim užasom – tkivo na rukama i stopalima počelo je odumirati. To je dovelo do toga da su joj četiri prsta i palac otpali. Na desnoj ruci ostali su joj samo prstenjak i mali prst, dok je na lijevoj izgubila kažiprst i mali prst.

"Prije ovoga bila sam neovisna i aktivna. Sada se borim s najjednostavnijim stvarima koje ljudi uzimaju zdravo za gotovo", izjavila je Shirley za BBC. Držanje olovke postalo je nemoguće, kao i zakopčavanje odjeće, pranje kose ili kuhanje.

Bolnica priznala propust

"Hodanje je bolno i iscrpljujuće. Još uvijek padam", dodaje. Zbog teških posljedica, bori se i s emocionalnim teretom. Angažirala je odvjetnike kako bi istražili njezin slučaj i dobili odgovore.

Bolnička uprava Dartford and Gravesham NHS Trust priznala je "nedostatke" u skrbi, uključujući propust davanja intravenskih antibiotika, no i dalje negira pravnu odgovornost za njezine ozljede.

"Jako nam je žao zbog nevolja i komplikacija", stoji u njihovom priopćenju. Shirley se nada da će njezina priča podići svijest o opasnostima sepse. Ključni znakovi uključuju nerazgovijetan govor, zbunjenost, drhtavicu, bolove u mišićima, izostanak mokrenja, teško disanje te mrlje ili promjenu boje kože.

