Stručnjaci preporučuju: 'Kuhajte kore naranče i riješit ćete se neželjenih gostiju'

Jesen je mnogima omiljeno godišnje doba, no s hladnijim danima dolazi i najezda pauka koja traže sklonište u domovima. Postoji jednostavan i jeftin trik koji može pomoći da vaš dom postane neprivlačan za pauke, a sve što vam treba je kora naranče.

Sezona parenja paukova u punom je jeku, a obično traje od početka rujna do studenog. To znači da ćete još nekoliko tjedana češće viđati kućne paukove kako traže toplo i sigurno mjesto. Oni pronalaze put u vaše domove kroz najmanje pukotine, otvore i prozore, često izazivajući strah i nelagodu, piše Express.

Pauci ne vole miris citrusa

Iako je najsigurniji način zaštite zatvaranje svih pukotina i rupa, postoji i dodatni sloj obrane koji je potpuno prirodan. Pauci se uvelike oslanjaju na svoja osjetila, posebno na miris, koji detektiraju pomoću sitnih dlačica na nogama. Snažni i oštri mirisi, poput onih koje ispuštaju citrusi, mogu preopteretiti njihova osjetila i natjerati ih da izbjegavaju određeno područje.

Stručnjaci za zaštitu okoliša iz organizacije Enviroliteracy objašnjavaju: "Kore naranče mogu pomoći u odbijanju paukova. Poznato je da pauci ne vole jake mirise citrusa, a spojevi koji se nalaze u korama djeluju kao učinkovit prirodni repelent."

Iako ovo nije zajamčeno rješenje za potpunu eliminaciju paukova, korištenje kora naranče je jeftin i ekološki prihvatljiv način da svoj dom učinite manje privlačnim za ove posjetitelje.

Pripremite sprej protiv paukova

Postupak je vrlo jednostavan, a stručnjaci za suzbijanje štetočina preporučuju sljedeće korake za izradu domaćeg spreja:

Uzmite koru jedne ili više naranči i stavite je u lonac s vodom. Za jači učinak, možete dodati i nekoliko kapi eteričnog ulja naranče. Pustite da voda s korama proključa, a zatim smanjite vatru i ostavite da se lagano kuha nekoliko minuta. Nakon toga, maknite lonac s vatre i pustite da se tekućina ohladi i odstoji preko noći kako bi kore ispustile što više mirisa. Sljedeći dan procijedite tekućinu i ulijte je u čistu bocu s raspršivačem.

Dobivenim sprejem poprskajte ključna mjesta u svom domu, s posebnim naglaskom na ulazne točke poput prozorskih okvira, pragova vrata, kutova prostorija te područja oko kanti za smeće.

Stručnjaci iz tvrtke Lake Norman Pest Control ističu da ne morate bacati kore citrusa, pogotovo ako imate problema s paucima. "Ovi insekti nisu ljubitelji mirisa citrusa, a to može biti najučinkovitije rješenje za vaš problem", navode.

Ako pri ruci nemate naranče, jednako dobar učinak postići ćete i s korom limuna, grejpa ili limete. Bilo koje citrusno voće poslužit će svrsi jer pauci jednostavno ne podnose njihov intenzivan miris.

