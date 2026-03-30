Šutalo: 'Ne znam zašto se konstantno podcjenjuje ova reprezentacija'

Hrvatski nogometaši su maksimalno motivirani i jedva čekaju utakmicu s Brazilom jer se žele dokazati, rekao je branič Josip Šutalo u obraćanju medijima u Orlandu.

Spremni smo

"Svi smo maksimalno motivirani, jedva čekamo susret. Želimo se dokazati samima sebi i drugima, pokazati da se možemo nositi s takvim ekipama", izjavio je 26-godišnji stoper u hotelu gdje se nalazi reprezentacija.

Hrvatska i Brazil će igrati prijateljsku utakmicu u američkom gradu Orlandu u noći s utorka na srijedu, u 2 sata po hrvatskom vremenu.

Izbornik Zlatko Dalić rekao je da će u obrani igrati Šutalo iz Ajaxa i Duje Ćaleta-Car iz Real Sociedada.

Šutalo, s 30 nastupa za Hrvatsku, nikada nije igrao protiv Brazila.

"To mi je velika želja, volio bih se dokazati", poručio je.

U reprezentaciji je tema igranje obrane s trojicom ili četvoricom u zadnjoj liniji. Hrvatska je protiv Kolumbije, koju je prošli tjedan pobijedila s 2-1, igrala s trojicom braniča.

Šutalo nije nastupio, a kao stoperu će se nova odluka prelomiti preko njegovih leđa.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

"U reprezentaciji smo više navikli igrati s četvoricom jer mnoge smo utakmice odradili na takav način, ali nemam problema ni s tri jer sam to igrao i prije. Svejedno mi je", odgovorio je.

Kaže da se za utakmicu s Brazilom, peterostrukim prvakom svijeta, priprema jednako kao i za druge utakmice. No, ipak postoji poseban osjećaj.

"Kad igraš protiv većih ekipa to možda malo dolazi do izražaja, ali priprema je uvijek ista", rekao je.

Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Šutalo nikada nije bio u SAD-u, niti je igrao ikoga od brazilskih igrača koji će istrčati na travnjak stadiona Camping World. Jedan dan je imao glavobolju, ali objašnjava da je to prošlo.

"Spreman sam", kazao je.

Objašnjava da je atmosfera među igračima dobra nakon pobjede nad Kolumbijom.

"Sve je odlično uoči Brazila", dodao je.

Podcjenjuju nas

Upitan je kolika je danas vrijednost hrvatske reprezentacije, 11. na ljestvici FIFA-e.

"Ne znam zašto se konstantno podcjenjuje ova reprezentacija. Imamo ozbiljnu kvalitetu i pokazali smo zadnjih godina da se možemo nositi sa svima. Potvrdili smo to rezultatima i možemo nastaviti s time", izjavio je.

Hrvatska je u posljednjih 20 utakmica upisala četiri poraza, od Španjolske na prošlom Europskom prvenstvu, a onda od Portugala, Škotske i Francuske. Na posljednja dva Svjetska prvenstva osvojila je brončanu i srebrnu medalju.

"Očekivanja su da na nadolazećem prvenstvu prođemo skupinu, naravno. To trebamo odigrati najbolje, a poslije ćemo vidjeti dokle možemo dogurati", rekao je Šutalo nešto više od dva mjeseca uoči Svjetskog prvenstva.

Branič je ove sezone upisao 26 nastupa za Ajax koji zauzima četvrto mjesto u nizozemskoj ligi. PSV mu bježi 20 bodova.

"Imao sam nekoliko ozljeda u početku pa nisam prošao pripreme, ali sad se dobro osjećam. Drugu polusezonu igrao sam cijelu", rekao je. "Što se tiče kluba, nismo najbolje startali. Očekujemo odigrati šest utakmica najbolje što možemo i ući izravno u Ligu prvaka", dodao je.

Prije tri godine je otišao iz Dinama u Ajax. Na pitanje je li zadovoljan napravljenim ili je očekivao više, odgovorio je: "Sigurno da uvijek može bolje.. Ali to je put na koji ne možeš utjecati. Sve se događa s nekim razlogom. Te situacije su me ojačale, mislim da je sve to normalno“.

Šutalo ne zna hoće li ovo ljeto napustiti Ajax s kojim ima ugovor još dvije godine.

"Imam još šest utakmica, a cilj mi je sada to što bolje odraditi pa ćemo vidjeti na ljeto."

Odigra li dobro na Svjetskom prvenstvu moglo bi biti više mogućnosti za transfer.

"Ne volim razmišljati tako daleko", zaključio je.

