Odbijena žalba: Jakirović saznao protiv koga će igrati za ulazak u Premier ligu

Southampton neće nastupiti u subotnjem finalu doigravanja za plasman u englesku Premier ligu nakon što je odbačena njegova žalba na izbacivanje iz finala i oduzimanje četiri boda u sljedećoj sezoni, zbog špijuniranja polufinalnog suparnika, objavili su u srijedu iz Engleske nogometne lige.

Souithampton je izbačen u utorak iz finala, nakon što je ustanovljeno da su špijunirali treninge svog suparnika Middlesbrougha uoči njihovog polufinalnog dvoboja.

Upravo će Middlesbrough u subotu na Wembleyju igrati protiv Hull Cityja, kojeg vodi Sergej Jakirović, u utakmici koja pobjedničkoj momčadi donosi plasman u elitni razred engleskog klupskog nogometa.