Odbijena žalba: Jakirović saznao protiv koga će igrati za ulazak u Premier ligu

Southamptonova žalba je odbačena
Southampton neće nastupiti u subotnjem finalu doigravanja za plasman u englesku Premier ligu nakon što je odbačena njegova žalba na izbacivanje iz finala i oduzimanje četiri boda u sljedećoj sezoni, zbog špijuniranja polufinalnog suparnika, objavili su u srijedu iz Engleske nogometne lige.
Souithampton je izbačen u utorak iz finala, nakon što je ustanovljeno da su špijunirali treninge svog suparnika Middlesbrougha uoči njihovog polufinalnog dvoboja.
Upravo će Middlesbrough u subotu na Wembleyju igrati protiv Hull Cityja, kojeg vodi Sergej Jakirović, u utakmici koja pobjedničkoj momčadi donosi plasman u elitni razred engleskog klupskog nogometa.