Alina o životu s ADHD-om: 'Uvijek se dosta iscrpim. Navodno imam i depresivna stanja'

Bivša kandidatkinja popularne emisije "Život na vagi" i pobjednica osme sezone, Alina, podijelila je na društvenim mrežama da joj je nedavno dijagnosticiran ADHD – poremećaj pažnje s hiperaktivnošću i impulzivnošću. U razgovoru za RTL.hr otvorila je dušu o tome kako je došla do dijagnoze i kako danas živi s njom.

"U 'Životu na vagi' sam se puno družila s Tomislavom i Larisom, koji inače imaju ADHD pa su mi zapravo oni prvi skrenuli pozornost da bih i ja mogla imati ADHD - sudeći po mojem ponašanju. Kasnije sam pitala psihologa i on je potvrdio sumnje", rekla je Alina za RTL.hr.

Godinama ju je mučilo mnoštvo simptoma, a sada je, napokon, dobila i službenu potvrdu.

"Cijeli život vodim borbu sa svojom glavom. Od kad pamtim, imam poteškoće s pažnjom, organizacijom, kontroliranjem emocija, zaboravnošću i odgađanjem obaveza. Uvijek se dosta iscrpim, jer navodno uz ADHD imam i OKP te depresivna stanja - što još nije potvrđeno, ali je prilično očito. Vjerojatno zbog toga sam s jedne strane uvijek pokušavala sve kontrolirati do savršenstva", a s druge strane imala potpuni nered i kaos u glavi. Te dvije strane u meni bore se cijeli život. Uvijek sam mislila da se jednostavno ne trudim dovoljno i da sam zato lošija od drugih jer "ne mogu kao svi normalni", stalno sam pod stresom zbog zaborava, nedovršenih obaveza i samokritike. Tek sada mi je postalo jasno da nisam lošija - samo mi mozak funkcionira drugačije", ispričala je.

Emocije joj, kaže, predstavljaju poseban izazov.

"Teško kontroliram emocije, to ste primijetili: prijateljima se šalim da sam tih 71 kilogram zapravo isplakala. Dosta sam empatična i rasplačem se čak i kad mi gotovo nepoznati ljudi pričaju svoje tužne priče - a o filmovima da i ne govorim, njih sam prestala gledati. Teško se fokusiram na jednu stvar dulje vrijeme; često radim više stvari odjednom, što je još jedan razlog zašto sam prestala gledati filmove - više sam ih slušala nego gledala, jer sam istovremeno radila nešto drugo. Često mijenjam raspoloženja i fokus, pa puno toga znam raditi prosječno ili čak i dobro, ali ništa ne znam raditi na profesionalnoj razini. Dok se neki ljudi drže jednog smjera i postaju profesionalci, ja stalno skačem s teme na temu. Danas crtam, sutra pjevam, prekosutra zaboravim da kistovi postoje, sjetim se da imam kameru pa idem slikati, pa radim nakit, pa suvenire, pa manikuru, pa pišem pjesme, pa sam pokušavala napisati knjigu... Dugo razmišljam o tome da otvorim obrt, znam da se može upisati do 16 djelatnosti, ali se bojim da će mi tih 16 biti malo", dodala je.

'ADHD nije bolest'

Opisala je i kako to izgleda u svakodnevici.

"Kad čistim stan - upalim usisavač, pa primijetim nered na stolu, krenem čistiti stol, sjetim se da trebam nešto složiti u ormaru, pa odmah idem to napraviti jer ću zaboraviti... Usput shvatim da sam stavila veš, ali nisam uključila veš-mašinu, pa idem do nje, a tamo se sjetim da nekome nisam odgovorila na poruku... I - opet nered i kaos. Nikada mi nije bilo jasno kako se drugi uspiju organizirati. Imam bilježnicu, ali svejedno stalno nešto zaboravim - pa čak i gdje sam tu bilježnicu stavila. Vrlo često se zanesem, lupim, nešto razbijem... I onda mi bude neugodno pred drugima, a kad se pokušavam više koncentrirati i "paziti da ništa ne razlijem" – upravo tada napravim još veći nered", rekla je.

Istaknula je da se simptomi ADHD-a primjećuju i u svakodnevnom razgovoru s ljudima.

"Imam i lošu naviku upadanja ljudima u riječ, jer mi se uvijek čini da ću zaboraviti što sam htjela reći ako ne izgovorim odmah. A često zaboravim o čemu sam pričala i usred rečenice. Neke "simptome" ADHD-a mogli ste primjetiti i u Životu na vagi: dok izgovorim jednu rečenicu, dvaput okrenem očima, triput se nasmijem, sto puta gestikuliram, ljuljam se na stolici i trzajem ruku ili nogu. Snimatelji su me znali zamoliti da se ne mičem, a ja sam to uvijek zaboravljala. Nisam to radila namjerno - prije showa uopće nisam bila potpuno svjesna da se tako ponašam, kad sam se vidjela na TV-u, nisam mogla vjerovati da sam ta luckasta i ekspresivna osoba.", rekla je za RTL.hr.

Alina smatra da mnogi ljudi žive s ADHD-om, a da toga nisu ni svjesni.

"Zapravo, jako puno ljudi ima ADHD, samo mnogi to ne znaju, kao što ni ja nisam znala. To ne znači da su lijeni i neodgovorni – samo im neke uobičajene stvari idu teže. ADHD nije bolest, nego način na koji mozak funkcionira. Kod nekih mozak radi "urednije", a kod drugih – kao da u pregledniku odjednom otvoriš sto novih kartica, ne zatvoriš ih i sustav se preoptereti i pada. Ali to ima i prednosti", rekla je.

Na kraju je otkrila i kako joj je ADHD zapravo pomogao u nekim aspektima života.

"Vjerujem da mi je upravo takav način funkcioniranja pomogao da kombiniram rad sa studiranjem, naučim jezike, samostalno se preselim u Bugarsku, pa onda i u Hrvatsku, skupim raznovrsno radno iskustvo i budem otporna na stres (jer sam ja sinonim za riječ "stres") - u nekim sam firmama radila na nekoliko pozicija istovremeno: kao voditeljica call centra i HR-a, pa sam provodila obuku, pa prevodila i radila marketing... Kolege su me znali pitati "Kako te to ne dovodi do ludila?", a meni je taj "multitasking" zapravo prirodan način rada. Jedino mi je ponekad teško novim poslodavcima objasniti odakle mi sve te vještine u mojim godinama", rekla je i zaključila: "Mogu reći da mi je Život na vagi donio još jednu pozitivnu stvar - razumijevanje sebe".

