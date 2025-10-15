Alina iz 'Života na vagi' otkrila poremećaj s kojim se bori: 'Sada mi je puno toga jasnije'

Bivša kandidatkinja "Života na vagi" i pobjednica osme sezone showa, Alina, redovito dijeli videa s treninga na društvenim mrežama. Nedavno je pratiteljima otkrila da joj je dijagnosticiran ADHD, odnosno poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje.

Ovo otkriće, kako kaže, pomoglo joj je da bolje razumije sebe i svoje ponašanje. Alina je uvijek bila poznata po svojoj ekspresivnoj i emocionalnoj prirodi, ali sada, kad zna uzrok svog ponašanja, osjeća olakšanje. „Učim se smirenju, i iako mi to ide dosta teško, sada konačno razumijem sebe bolje. Ispalo je da imam ADHD, a kad sam to saznala, neke su mi se kockice napokon posložile. Sada shvaćam zašto sam uvijek bila toliko ekspresivna, emocionalna, nepažljiva i pomalo nespretna“, izjavila je Alina, otkrivajući kako je ovaj uvid promijenio njezin pogled na vlastiti život.

Promijenila mišljenje

Također, sjećajući se svojih prvih dana na pilatesu, priznala je da je bila skeptična prema sporim vježbama, no kako je počela više slušati svoje tijelo, shvatila je da takav pristup može donijeti opuštanje i uživanje.

Novu sezonu "Života na vagi" gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica iz 'Života na vagi' otkrila najveću zabludu o ugljikohidratima