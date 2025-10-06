Biste li je prepoznali? Ovako izgleda Alina iz 'Života na vagi' nakon izgubljenog 71 kilograma

Bivša kandidatkinja showa "Život na vagi" i njegova pobjednica, Alina, nedavno je na svom Instagramu iskreno podijelila kako joj danas izgleda tijelo nakon što je izgubila impresivnih 71 kilogram. Bez uljepšavanja, otvoreno je progovorila o višku kože i svemu što taj proces sa sobom nosi.



Alina je otkrila da je često suočena s pitanjima poput: "Imaš li višak kože?", "Jesi li radila operaciju uklanjanja viška kože?" ili "Planiraš li operaciju?". Ističe kako ljudi različito doživljavaju višak kože – ono što ona smatra prihvatljivim, drugi mogu vidjeti kao veliki problem. No, ona smatra da se ne treba toliko opterećivati izgledom kože jer se tijelo prirodno mijenja, baš kao i tijekom trudnoće ili starenja.

U svojoj izjavi napisala je: "Mislim da smo se previše nagledali savršenih slika iz magazina i opteretili se idealima koji ne postoje. Moje tijelo nakon gubitka 71 kilograma nije savršeno i nikada neće izgledati kao na naslovnicama modnih časopisa."

Suočena s izazovima

Dodala je da, iako joj koža na rukama malo visi, to nije ništa novo jer je tako bilo i dok je bila pretila. Problematične zone su joj ruke, ramena i trbuh. Iznenadilo ju je što koža na trbuhu ne visi toliko koliko je očekivala – ona je naborana i bez elastičnosti, ali i dalje ima nešto masnoće. Naglasila je da se njezina koža nikada neće potpuno vratiti u "normalno" stanje jer je od djetinjstva bila rastegnuta zbog pretilosti.

Što se tiče operacije uklanjanja viška kože, Alina je objasnila kako se u Hrvatskoj, putem HZZO-a, takve operacije rade tek tri godine nakon mršavljenja i to samo ako višak kože ugrožava zdravlje. Prema njezinom mišljenju, važno je dati tijelu vremena da se prilagodi i prirodno zategne kožu prije nego što se razmišlja o kirurškom zahvatu.

Na kraju je jasno poručila: "Ne, nisam radila operaciju i trenutno je ne planiram. Nemojte se bojati zbog viška kože – višak kilograma je puno veći problem."

