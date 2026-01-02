Kakav potez na koncertu: Aleksandra Prijović prišla mužu, mreže gore zbog onog što su učinili
Taj je trenutak izazvao brojne emotivne reakcije na društvenim mrežama
Popularna srpska pjevačica Aleksandra Prijović (30) priredila je snažan glazbeni doživljaj na zagrebačkom Velesajmu, svega nekoliko sati prije nego što je Novu 2026. godinu dočekala s publikom u Beogradu.
Aleksandra se odmah nakon nastupa u Zagrebu zaputila prema Beogradu, gdje je 2026. godinu dočekala u ispunjenom Sava centru. Beogradski koncert pretvorio se u pravi spektakl, a točno u ponoć pjevačica je sa svojom publikom, uz vatromet i pjesmu, simbolično zakoračila u novu godinu.
Uz nju je cijelo vrijeme bio i suprug Filip Živojinović. Tijekom izvedbe hita „Što ću čuda učiniti“ Dragane Mirković i Južnog vetra, Aleksandra mu je prišla, čučnula kraj njega, a Filip ju je najprije milovao po licu, a zatim snažno zagrlio. Taj je trenutak izazvao brojne emotivne reakcije na društvenim mrežama, uz komentare poput: „Predivan prizor“, „Koliko su zaljubljeni“ i „To se zove ljubav“.
Atmofera s Velesajma
Već od prvih taktova osvojila je zagrebačku publiku: prostorom su se širili osmijesi, mobiteli su bili podignuti u zrak, a atmosfera je iz minute u minutu postajala sve euforičnija. Obožavatelji su uglas pjevali njezine hitove, plesali i pratili svaki stih, stvarajući ugođaj koji je više podsjećao na večernji koncert nego na dnevni doček, pisao je Net.hr ranije.
„Dobar dan, dragi moji. Hvala vam što ste došli da zajedno ispratimo 2025. i zagrijemo se za Novu godinu. Uz Zagreb me vežu prekrasne uspomene, ovdje sam imala čak šest nezaboravnih koncerata u Areni. Sretna sam što sam ponovno s vama, pogotovo jer je ovaj nastup malo drukčiji i donosi nešto novo“, poručila je Aleksandra publici.
Podsjetimo, Aleksandra je u rujnu na svijet donijela njihovo drugo dijete, kćerkicu Ariju, a ubrzo nakon poroda vratila se poslovnim obavezama. Prije kratke pauze ispisala je povijest zagrebačke glazbene scene rasprodavši čak šest koncerata u Areni Zagreb, čime je postala apsolutna rekorderka po broju održanih nastupa u tom prostoru.
