Kakav potez na koncertu: Aleksandra Prijović prišla mužu, mreže gore zbog onog što su učinili

NA DOČEKU /

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Taj je trenutak izazvao brojne emotivne reakcije na društvenim mrežama

2.1.2026.
17:38
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Popularna srpska pjevačica Aleksandra Prijović (30) priredila je snažan glazbeni doživljaj na zagrebačkom Velesajmu, svega nekoliko sati prije nego što je Novu 2026. godinu dočekala s publikom u Beogradu.

Aleksandra se odmah nakon nastupa u Zagrebu zaputila prema Beogradu, gdje je 2026. godinu dočekala u ispunjenom Sava centru. Beogradski koncert pretvorio se u pravi spektakl, a točno u ponoć pjevačica je sa svojom publikom, uz vatromet i pjesmu, simbolično zakoračila u novu godinu.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Uz nju je cijelo vrijeme bio i suprug Filip Živojinović. Tijekom izvedbe hita „Što ću čuda učiniti“ Dragane Mirković i Južnog vetra, Aleksandra mu je prišla, čučnula kraj njega, a Filip ju je najprije milovao po licu, a zatim snažno zagrlio. Taj je trenutak izazvao brojne emotivne reakcije na društvenim mrežama, uz komentare poput: „Predivan prizor“, „Koliko su zaljubljeni“ i „To se zove ljubav“.

@nastupi_poznatih00 Aleksandra Prijovic i Filip Zivojinovic Doček Nove godine u Sava Centru, Sretna Nova godina #aleksandraprijovic #savacentar #koncert #viral #fyp ♬ original sound - nastupi_poznatih

 

Atmofera s Velesajma 

Već od prvih taktova osvojila je zagrebačku publiku: prostorom su se širili osmijesi, mobiteli su bili podignuti u zrak, a atmosfera je iz minute u minutu postajala sve euforičnija. Obožavatelji su uglas pjevali njezine hitove, plesali i pratili svaki stih, stvarajući ugođaj koji je više podsjećao na večernji koncert nego na dnevni doček, pisao je Net.hr ranije. 

Foto: Emica Elvedji/pixsell

„Dobar dan, dragi moji. Hvala vam što ste došli da zajedno ispratimo 2025. i zagrijemo se za Novu godinu. Uz Zagreb me vežu prekrasne uspomene, ovdje sam imala čak šest nezaboravnih koncerata u Areni. Sretna sam što sam ponovno s vama, pogotovo jer je ovaj nastup malo drukčiji i donosi nešto novo“, poručila je Aleksandra publici.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Podsjetimo, Aleksandra je u rujnu na svijet donijela njihovo drugo dijete, kćerkicu Ariju, a ubrzo nakon poroda vratila se poslovnim obavezama. Prije kratke pauze ispisala je povijest zagrebačke glazbene scene rasprodavši čak šest koncerata u Areni Zagreb, čime je postala apsolutna rekorderka po broju održanih nastupa u tom prostoru.

 

Kakav potez na koncertu: Aleksandra Prijović prišla mužu, mreže gore zbog onog što su učinili