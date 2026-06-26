Rakitićeva supruga pozirala u minijaturnom badiću: Svima za oko zapela tetovaža na stražnjici

Raquel Mauri (36), španjolska influencerica i supruga proslavljenog nogometaša Ivana Rakitića (38), ponovno je oduševila svojih više od 600 tisuća pratitelja na Instagramu. Svojom posljednjom objavom podijelila je niz fotografija s idiličnog obiteljskog odmora na hrvatskoj obali, otkrivši pritom i jedan manje poznati detalj.

Serija od dvanaest fotografija prikazuje Raquel u opuštenom izdanju, u plavo-bijelom kupaćem kostimu, kako uživa na suncu i moru sa suprugom Ivanom i njihovim kćerima Altheom i Adarom. Međutim, posebnu pozornost privukla je fotografija na kojoj se vidi mala tetovaža na Raquelinoj stražnjici koja, po svemu sudeći, ima posebno značenje.

Naime, lijepa Španjolka na spomenutom dijelu tijela ima tetoviranu nogometnu loptu što i ne čudi s obzirom na to koliko je upravo ovaj sport oblikovao i utjecao na njihove živote.

Iako je objava bez teksta, uz tek nekoliko emotikona, pratitelji su je obasuli komplimentima na španjolskom i engleskom jeziku, hvaleći njezin izgled i prekrasnu obiteljsku atmosferu. Jedna je pratiteljica napisala: "Čak i leptir zna gdje treba sletjeti... Spektakularna žena čiste duše poput leptira, a iza tebe tvoje najveće blago i sidro, tvoja predivna obitelj."

Zajedno više od desetljeća

Podsjetimo, Raquel i Ivan zajedno su više od desetljeća te slove za jedan od najskladnijih sportskih parova. Vjenčali su se 2013. godine, a zajedno imaju dvije kćeri. Raquel često na društvenim mrežama dijeli fotografije iz privatnog života, obiteljskih trenutaka i putovanja, gdje redovito oduševljava svoje pratitelje.