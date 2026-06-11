Raquel Mauri objavila dirljivu posvetu, otkrila tko je važan dječak u njenom životu

Raquel Mauri (36), supruga proslavljenog hrvatskog nogometaša Ivana Rakitića (38), na svom je Instagram profilu podijelila seriju fotografija i iznimno emotivnu poruku povodom posebnog dana za njenu obitelj. Svojim je brojnim pratiteljima otkrila djelić obiteljske intime, slaveći četvrti rođendan svog nećaka Carlosa, dječaka koji, sudeći po njezinim riječima, zauzima posebno mjesto u njenom srcu.

Četiri godine čiste ljubavi

"Danas slavimo četiri godine otkako si ušao u naše živote da ih ispuniš radošću, nježnošću i ljubavlju. Gledati te kako rasteš je dar", započela je Raquel svoju dirljivu objavu. Kroz pomno odabranu galeriju od osam fotografija, Mauri je prikazala odrastanje svog nećaka, od dana kada je bio beba pa sve do najnovijih trenutaka. Na jednoj od fotografija, dječak ponosno nosi dres s imenom "Carlos" na leđima.

"Svaki tvoj zagrljaj, svaka tvoja pojava i svaki tvoj korak podsjećaju nas koliko je divno pratiti te u ovoj avanturi zvanoj život. Želim da nikada ne izgubiš tu radost koja te karakterizira i to čisto srce", dodala je ponosna teta. Njezina je objava izazvala val nježnosti, a među prvima je reagirao i sam Ivan Rakitić koji je ostavio komentar podrške.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Novo poglavlje za obitelj Rakitić

Ova objava dolazi u vrijeme velikih promjena za obitelj Rakitić. Nakon što je Ivan Rakitić u srpnju 2025. godine objavio kraj svoje impresivne igračke karijere, obitelj je okrenula novu stranicu. Bivši veznjak Barcelone i Seville sada je dio sportskog vodstva u Hajduku, što označava početak novog profesionalnog poglavlja. Raquel, koja je i sama popularna na društvenim mrežama, često dijeli trenutke iz obiteljskog života sa svoje dvije kćeri, Altheom i Adarom, a ova posveta nećaku još je jedan dokaz koliko joj obitelj znači. Njena objava pokazuje da su, unatoč kraju jedne velike sportske ere, upravo ovakvi intimni i sretni trenuci ono što im je najvažnije.

Objava je brzo prikupila brojne komentare i čestitke obožavatelja iz cijelog svijeta, na španjolskom i hrvatskom jeziku, koji su se pridružili lijepim željama za malenog slavljenika. Time su još jednom potvrdili kako obitelj Rakitić i dalje s velikim zanimanjem prate i podržavaju na njihovom novom životnom putu nakon završetka Ivanove nogometne karijere.