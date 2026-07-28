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ČISTA ROMANTIKA /

Ivan Rakitić emotivnom posvetom supruzi Raquel otkrio tajnu prave sreće

Ivan Rakitić emotivnom posvetom supruzi Raquel otkrio tajnu prave sreće
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Foto: Profimedia

Bivši Vatreni podijelio je romantične fotografije sa suprugom Raquel Mauri, a njegovom emotivnom porukom o ljubavi i obitelji oduševili su se brojni pratitelji

28.7.2026.
10:42
Hot.hr
Profimedia
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Ivan Rakitić (38) još je jednom raznježio pratitelje romantičnom objavom posvećenom supruzi Raquel Mauri (36). Umirovljeni hrvatski reprezentativac objavio je niz fotografija na kojima sa suprugom pozira uz more i zalazak sunca, a uz njih je podijelio emotivnu poruku na španjolskom jeziku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 "Postoje mjesta koja ostaju u sjećanju… i osobe koje postaju dom", započeo je Rakitić. "S tobom sam shvatio da prava sreća nije u odredištu, nego u onome tko hoda uz tebe. Hvala ti što činiš da svaki zalazak sunca ima više svjetla. Volim te", napisao je.

Objavu je zaključio hashtagom koji u prijevodu znači „ujedinjena obitelj nikada neće biti poražena“, a ubrzo mu je odgovorila i Raquel: "Volim te, živote moj." U komentarima su se nizale poruke oduševljenih pratitelja, a objavu je podržao i Kylian Mbappé.

Podsjećamo, Ivan i Raquel upoznali su se 2011. godine u Sevilli, večer prije nego što je Rakitić trebao potpisati ugovor za istoimeni klub. Raquel je tada radila kao konobarica u hotelskom baru, a Rakitić je kasnije otkrio da je odmah rekao bratu kako će je jednoga dana oženiti. Unatoč jezičnoj barijeri i njezinu početnom oklijevanju, mjesecima je dolazio u isti bar kako bi je osvojio.

Vjenčali su se 2013. godine, a danas imaju dvije kćeri, Altheu i Adaru. Nakon bogate karijere u Sevilli, Barceloni i hrvatskoj reprezentaciji, Rakitić se u srpnju 2025. oprostio od profesionalnog nogometa. Iako je osvojio brojne trofeje, među kojima su Liga prvaka i svjetsko srebro s Vatrenima, svojim objavama redovito pokazuje da obitelj smatra svojom najvećom pobjedom.

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