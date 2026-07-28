Ivan Rakitić emotivnom posvetom supruzi Raquel otkrio tajnu prave sreće
Bivši Vatreni podijelio je romantične fotografije sa suprugom Raquel Mauri, a njegovom emotivnom porukom o ljubavi i obitelji oduševili su se brojni pratitelji
Ivan Rakitić (38) još je jednom raznježio pratitelje romantičnom objavom posvećenom supruzi Raquel Mauri (36). Umirovljeni hrvatski reprezentativac objavio je niz fotografija na kojima sa suprugom pozira uz more i zalazak sunca, a uz njih je podijelio emotivnu poruku na španjolskom jeziku.
"Postoje mjesta koja ostaju u sjećanju… i osobe koje postaju dom", započeo je Rakitić. "S tobom sam shvatio da prava sreća nije u odredištu, nego u onome tko hoda uz tebe. Hvala ti što činiš da svaki zalazak sunca ima više svjetla. Volim te", napisao je.
Objavu je zaključio hashtagom koji u prijevodu znači „ujedinjena obitelj nikada neće biti poražena“, a ubrzo mu je odgovorila i Raquel: "Volim te, živote moj." U komentarima su se nizale poruke oduševljenih pratitelja, a objavu je podržao i Kylian Mbappé.
Podsjećamo, Ivan i Raquel upoznali su se 2011. godine u Sevilli, večer prije nego što je Rakitić trebao potpisati ugovor za istoimeni klub. Raquel je tada radila kao konobarica u hotelskom baru, a Rakitić je kasnije otkrio da je odmah rekao bratu kako će je jednoga dana oženiti. Unatoč jezičnoj barijeri i njezinu početnom oklijevanju, mjesecima je dolazio u isti bar kako bi je osvojio.
Vjenčali su se 2013. godine, a danas imaju dvije kćeri, Altheu i Adaru. Nakon bogate karijere u Sevilli, Barceloni i hrvatskoj reprezentaciji, Rakitić se u srpnju 2025. oprostio od profesionalnog nogometa. Iako je osvojio brojne trofeje, među kojima su Liga prvaka i svjetsko srebro s Vatrenima, svojim objavama redovito pokazuje da obitelj smatra svojom najvećom pobjedom.