FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEMPERATURE PREKO +35 /

Meteorolog otkrio gdje su još mogući pljuskovi, a onda se pripremite za novi toplinski val

Od utorka potpuna stabilizacija vremena koja će potrajati

27.7.2026.
5:59
Dorian Ribarić
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Vlažan i nestabilan zrak polako napuštati naše krajeve, a iako će tlak zraka danas naglo rasti još neće biti sasvim stabilno, kako se jedan frontalni poremećaj premješta sjevernije od nas dalje na istok. No, krenulo je jačanje anticiklone koja će osigurati jedno dulje stabilno i iznadprosječno toplo razdoblje.

PONEDJELJAK

Još ujutro promjenjiva naoblaka, a zatim tijekom prijepodneva više sunčanih razdoblja. No, na Jadranu i uz njega još u ranim jutarnjim satima može biti pljuskova i neverina, prvenstveno na jugu, gdje će i dalje biti jakog juga. To će jugo drugdje sasvim oslabjeti.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj opet promjenjiva naoblaka s kojom sporadično može biti kojeg pljuska ili malo kiše, izglednije prema večeri u sjevernijim predjelima kada može i zagrmjeti uz prolazno jak vjetar. Temperatura oko 29 ili 30 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, tek prema kraju dana uz razvoj oblaka lokalno može biti kraćeg pljuska na zapadu, a oko slavonskog gorja moguće i kojeg izraženijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljusak pojačan. Do tada, vruće i sparno.

U Dalmaciji znatno sunčaniji drugi dio dana, a vjerojatnost za lokalne pljuskove uz razvoj oblaka postoji uglavnom samo u zaobalju. Jugo na krajnjem jugu slabi, dok će drugdje tek ponegdje biti slabog do umjerenog sjeverozapadnjaka. Temperatura oko 30 Celzija.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a razvoja oblaka bit će samo u gorju i unutrašnjosti Istre, no samo rijetko uz koji kraći pljusak. Vjetar slab, a temperatura malo viša, bit će oko 29-30 stupnjeva, malo niža naravno u gorskim predjelima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Od utorka potpuna stabilizacija vremena koja će potrajati. Na kopnu pretežno sunčano, čak od srijede i sasvim vedro. Postupno će rasti i temperatura, kako noćna tako i dnevna pa će danju od četvrtka nerijetko biti preko 35 Celzija uz početak novog toplinskog vala.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu obilja sunca i sve izraženije vrućine. Noći će od sredine tjedna opet biti sve neugodnije za dobar san i odmor, a dani vrlo vrući. Tek će ponegdje danju pomoći slab do umjeren maestral. Vraćaju se tako prave ljetne prilike, ali uskoro i upozorenja na visoke temperature i moguće djelovanje vrućine na naše zdravlje.

VrijemeVrijeme DanasVremenska Prognoza
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike