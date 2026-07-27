Meteorolog otkrio gdje su još mogući pljuskovi, a onda se pripremite za novi toplinski val

Vlažan i nestabilan zrak polako napuštati naše krajeve, a iako će tlak zraka danas naglo rasti još neće biti sasvim stabilno, kako se jedan frontalni poremećaj premješta sjevernije od nas dalje na istok. No, krenulo je jačanje anticiklone koja će osigurati jedno dulje stabilno i iznadprosječno toplo razdoblje.

PONEDJELJAK

Još ujutro promjenjiva naoblaka, a zatim tijekom prijepodneva više sunčanih razdoblja. No, na Jadranu i uz njega još u ranim jutarnjim satima može biti pljuskova i neverina, prvenstveno na jugu, gdje će i dalje biti jakog juga. To će jugo drugdje sasvim oslabjeti.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj opet promjenjiva naoblaka s kojom sporadično može biti kojeg pljuska ili malo kiše, izglednije prema večeri u sjevernijim predjelima kada može i zagrmjeti uz prolazno jak vjetar. Temperatura oko 29 ili 30 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, tek prema kraju dana uz razvoj oblaka lokalno može biti kraćeg pljuska na zapadu, a oko slavonskog gorja moguće i kojeg izraženijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljusak pojačan. Do tada, vruće i sparno.

U Dalmaciji znatno sunčaniji drugi dio dana, a vjerojatnost za lokalne pljuskove uz razvoj oblaka postoji uglavnom samo u zaobalju. Jugo na krajnjem jugu slabi, dok će drugdje tek ponegdje biti slabog do umjerenog sjeverozapadnjaka. Temperatura oko 30 Celzija.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a razvoja oblaka bit će samo u gorju i unutrašnjosti Istre, no samo rijetko uz koji kraći pljusak. Vjetar slab, a temperatura malo viša, bit će oko 29-30 stupnjeva, malo niža naravno u gorskim predjelima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Od utorka potpuna stabilizacija vremena koja će potrajati. Na kopnu pretežno sunčano, čak od srijede i sasvim vedro. Postupno će rasti i temperatura, kako noćna tako i dnevna pa će danju od četvrtka nerijetko biti preko 35 Celzija uz početak novog toplinskog vala.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu obilja sunca i sve izraženije vrućine. Noći će od sredine tjedna opet biti sve neugodnije za dobar san i odmor, a dani vrlo vrući. Tek će ponegdje danju pomoći slab do umjeren maestral. Vraćaju se tako prave ljetne prilike, ali uskoro i upozorenja na visoke temperature i moguće djelovanje vrućine na naše zdravlje.