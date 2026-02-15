FREEMAIL
atp dallas /

Čilić ipak bez sreće: Finale dvoboj dvoje Amerikanaca

Čilić ipak bez sreće: Finale dvoboj dvoje Amerikanaca
Foto: Daniel Mcgregor-huyer/zuma Press/profimedia

Bio je ovo četvrti međusobni susret 28-godišnjeg Fritza i devet godina starijeg Čilića, a sedmi tenisač na svijetu Fritz sada ima prednost 3-1.

15.2.2026.
8:18
Roko Silov
Daniel Mcgregor-huyer/zuma Press/profimedia
Hrvatski tenisač Marin Čilić neće igrati u finalu ATP 500 turnira u Dallasu, u polufinalnom dvoboju bolji je od njega bio prvi nositelj, Amerikanac Taylor Fritz, sa 7-6(5), 7-6(3).

Bio je ovo četvrti međusobni susret 28-godišnjeg Fritza i devet godina starijeg Čilića, a sedmi tenisač na svijetu Fritz sada ima prednost 3-1. 

Svaki je tenisač u prvom setu dobivao gemove na svoj servis, a ostvarena je tek jedna break prilika koju nije iskoristio američki tenisač. Odluka o tome tko će dobiti prvi set pala je u tie-breaku gdje je Fritz odmah poveo 3-0. Čilić je došao do 3-4 i 5-6, ali nije uspio potpuno okrenuti rezultat.

U uvodna dva servis gema drugog seta Čilić je upadao u probleme, ali je uspio u svakom od gemova spasiti po jednu break šansu suparnika. Držao se nekako Čilić do tie-breaka iako je kod 5-5 spasio nove dvije, ovaj put vezane break šanse suparnika.

I u tie-breaku drugog seta Fritz je bio bolji. Stvorio je odmah startnu prednost 3-1, potom i 5-2 te je to bio kraj Čilićevog puta u Dallasu. 

U drugom polufinalnom susretu slavio je Ben Shelton. Drugi nositelj turnira, 23-godišnji Amerikanac, je do pobjede u polufinalu stigao nakon preokreta protiv branitelja naslova Denisa Shapovalova sa 4-6, 6-4, 7-6(4) za dva sata i 34 minute.

