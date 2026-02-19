Inteligentan, odan i neovisan: Pas koji je postao hit ZOI-ja nastao je iz vojnog eksperimenta

Tijekom Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini, u srijedu, za vrijeme kvalifikacijske utrke ženskog ekipnog sprinta u skijaškom trčanju, na stazu stadiona Lago di Tesero utrčao je pas. Riječ je o dvogodišnjem češkoslovačkom vučjaku imena Nazgul, nazvanom prema likovima iz djela "Gospodar prstenova".

Njegovi vlasnici, koji su zatražili anonimnost zbog medijske pozornosti, izjavili su za američki NPR kako je pas pobjegao iz obližnjeg pansiona za životinje. "Pretpostavljam da nas je pokušao slijediti", izjavio je vlasnik, opisavši Nazgula kao psa "tvrdoglave, ali drage naravi" koji ne voli biti sam. Hrvatska reprezentativka Tena Hadžić (21) bila je jedna od skijašica u neposrednoj blizini psa. Njezina prva reakcija bila je: "Nisam znala kako reagirati jer je postojala mogućnost da me napadne. U prvom trenutku pomislila sam da je vuk", piše NPR.

Pasmina nastala iz vojnog eksperimenta

Na prvi pogled izgleda poput vuka iz bajke, s prodornim jantarnim očima, gustom sivom dlakom i gracioznim kretanjem. Ipak, čehoslovački vučjak nije divlja zvijer, već jedna od najfascinantnijih pasmina pasa na svijetu, čija priča započinje ne u prirodi, već unutar strogo kontroliranog vojnog eksperimenta u jeku Hladnog rata. Rezultat je pas koji u sebi nosi nasljeđe odanog njemačkog ovčara i neukrotivu izdržljivost karpatskog vuka, piše The Spruce Pets.

Sredinom 1950-ih godina prošlog stoljeća, vojska tadašnje Čehoslovačke Socijalističke Republike suočavala se s izazovom nadzora nepristupačnih planinskih granica. Tražili su psa koji bi bio otporniji, izdržljiviji i oštrijih osjetila od tada standardnih njemačkih ovčara. Tako je 1955. godine pokrenut ambiciozan znanstveni projekt pod vodstvom pukovnika Karela Hartla. Cilj je bio jasan: stvoriti novu pasminu koja bi objedinila najbolje od oba svijeta, temperament i sposobnost učenja njemačkog ovčara sa snagom, otpornošću i instinktima karpatskog vuka.

Eksperiment je okrunjen uspjehom 26. svibnja 1958., kada je u vojnoj uzgajivačnici Libějovice rođeno prvo leglo. Potomci su bili rezultat parenja vučice Brite i radnog njemačkog ovčara Cézara. Time je dokazano da je križanje psa i vuka moguće te da potomstvo može biti plodno, otvarajući put za stvaranje nove, jedinstvene radne pasmine.

Od divljeg hibrida do priznate pasmine

Prve generacije hibrida bile su izgledom i ponašanjem bliže vuku. Iako se s njima moglo raditi, odgoj je bio iznimno zahtjevan, a njihova urođena nepovjerljivost i plahost predstavljale su prepreku za masovnu vojnu upotrebu. Kroz sljedeće desetljeće, uzgajivači su pažljivom selekcijom i povratnim križanjem s njemačkim ovčarima postupno smanjivali udio vučje krvi. Do četvrte generacije, udio vučjih gena smanjen je na otprilike 6,25 posto, čime je postignuta idealna ravnoteža.

Rezultati su bili impresivni. Ovi su psi pokazali nevjerojatne sposobnosti koje su nadmašivale njihove pretke. U testovima izdržljivosti, bez znakova iscrpljenosti prelazili su rute duže od stotinu kilometara. Imali su superioran noćni vid, sluh i njuh, kao i izvanrednu sposobnost orijentacije na teškom terenu. Ipak, pojavio se i jedan nedostatak za vojne potrebe, njihova vučja narav stvara izuzetno snažnu vezu s jednim vodičem, svojim "čoporom", što je otežavalo promjene osoblja. Nakon završetka eksperimenta, pasmina je postupno prešla u ruke civilnih uzgajivača. Službeno je priznata kao nacionalna pasmina u Čehoslovačkoj 1982. godine, a Međunarodna kinološka federacija (FCI) konačno ju je prihvatila 1999. godine.

Pas za iskusne vlasnike

Današnji čehoslovački vučjak je inteligentan, odan i nevjerojatno privržen svojoj obitelji. Međutim, njegovo vučje nasljeđe i dalje je snažno prisutno. To je neovisan i oprezan pas, često nepovjerljiv prema strancima, zbog čega mu je nužna rana i temeljita socijalizacija.

Ne laje mnogo, već se češće izražava zavijanjem i suptilnim govorom tijela. Zbog iznimno visoke razine energije, zahtijeva vlasnika koji mu može pružiti sate fizičke i mentalne stimulacije svakog dana. Ovo definitivno nije pas za početnike ili život u stanu. Potreban mu je iskusan vlasnik koji razumije njegovu kompleksnu prirodu i spreman je posvetiti mu se u potpunosti.

