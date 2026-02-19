Policija objavila što se dogodilo u Sesvetama: Muškarac (39) teško ozlijeđen, pronašli i napadača

Zagrebačka policija bila je u srijedu štura oko detalja napada u Sesvetama. Jučer su samo potvrdili da je došlo do incidenta u Ninskoj ulici. Potvrdili su da je jedna osoba prevezena u KB Dubrava te su naglasili da ozljeda nije od vatrenog oružja. Prema pisanju 24sata, na mjestu događaja bila su tri policijska vozila

"Čuo sam da je netko navodno izboden nožem", rekao prolaznik. Vatrogasci su ispirali mjesto nesreće od krvi.

Policija se danas oglasila o pokušaju ubojstva te su naveli da je u srijedu oko 15.30 sati u Sesvetama, u parku na Zagrebačkoj cesti, došlo do verbalnog sukoba između 39-godišnjaka i tada nepoznatog počinitelja. Nakon toga, tada, nepoznati počinitelj je napao 39-godišnjaka oštrim predmetom s ciljem da ga usmrti.

Istraga u tijeku

Ozlijeđenom muškarcu je liječnička pomoć pružena u zdravstvenoj ustanovi u Sesvetama, a potom i Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Intenzivnim kriminalističkim istraživanjem koje je uslijedilo, danas, 19. veljače na području Sesveta pronađen je muškarac starosti 52 godine, a koji se dovodi u svezu s navedenim događajem. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

