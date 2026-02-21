FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JAKO PODRHTAVANJE /

Snažan potres od 5,9 po Richteru zatresao otočnu državu

Snažan potres od 5,9 po Richteru zatresao otočnu državu
×
Foto: GeoForschungsZentrum (GFZ)

Za sada nema izvješća o žrtvama ili nastaloj šteti

21.2.2026.
10:54
Dunja Stanković
GeoForschungsZentrum (GFZ)
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Snažan potres magnitude 5,9 pogodio je u subotu regiju Papue Nove Gvijene, izvijestio je Njemački istraživački centar za geoznanosti.

Epicentar je bio u blizini obalnog grada Mandaga na dubini od 10 kilometara. 

Indonezijska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku procijenila je potres magnitude 6,1, prenosi Anadolu Ajansi. 

Za sada nema izvješća o žrtvama ili nastaloj šteti. 

PotresPapua Nova GvinejaMagnituda
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx