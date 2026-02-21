Snažan potres od 5,9 po Richteru zatresao otočnu državu

Snažan potres magnitude 5,9 pogodio je u subotu regiju Papue Nove Gvijene, izvijestio je Njemački istraživački centar za geoznanosti.

Epicentar je bio u blizini obalnog grada Mandaga na dubini od 10 kilometara.

Indonezijska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku procijenila je potres magnitude 6,1, prenosi Anadolu Ajansi.

Za sada nema izvješća o žrtvama ili nastaloj šteti.