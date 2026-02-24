'Nisam rođen u Parizu nego u Nuštru, selu mojem malom i tako živim, tako govorim, tako se i ponašam'

Nakon tijesne, ali iznimno važne pobjede Hajduka nad Rijekom (1-0) u 23. kolu SHNL-a odigrane na Poljudu, stručni komentar za Net.hr dao je Vladimir Balić, bivši vratar Hajduka. Balić nam komentira ključne trenutke Jadranskog derbija, taktičke odluke trenera, ali i psihološki naboj utakmice koja je bila kaotična. Dotaknuo se i života nakon nogometa i otkriva dođe li mu kad gleda napete utakmice da opet stane na gol Hajduka...

"Atmosfera je bila fantastična, lijepo je bilo na Poljudu. Mi koji volimo Hajduk zadovoljni smo rezultatom. Vidjeli ste i sami nakon tog crvenog kartona Petroviča Rijeka se morala drugačije posložiti i na sreću svih koji vole Hajduk i veliku kvalitetu vratara Silića na početku drugog dijela koji je Hajduk ostavio u rezultatskoj igri, Hajduk je izdržao. Rijeka je u jednom periodu previše sebe povukla nazad i omogučila je Hajduku da konstantno pritišće. Na kraju se dogodilo da se čača vraća. Marko Livaja je ono što smo pričali uvijek i uvijek ću ja pričati, Marko Livaja je najbolji igrač hrvatske nogometne lige i jedini koji može Hajduka voditi ka naslovu prvaka", govori u uvodu razgovora Vladimir Balić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Može li Hajduk realno s ovakvom igrom osvojiti naslov prvaka?

"Ja da to znam na najvišoj razini, bio bi trener. Ono što moje oči vide i moje iskustvo govori da je najbitnije da pokušate suparnika uhvatiti dok se ne uspije postaviti. Ono što smatram i što je najveći problem Hajduka i trenutno trenera Garcije je što ne inzistira maksimalno na okomitim loptama i kad je situacija kad se lopta oduzme da se krene okomito prema suparničkom golu, kako bi se u rijetkom rasporedu protivnika pronašlo mjesta za Livaju. Kad vi non - stop igrate unazad i držite taj posjed koji ne ostavlja prostor, on vam dozvoli da se suparnik stane iza sa deset igrača i mislim da je to onda realno da Hajduk nikako nije uspio doći do nekih šansi koje bi bile toliko dominantne. Rijeka je to činila dosta često, za razliku od Hajduka, ali kad je ostala bez igrača, onda je njihov trener Sanchez više pogriješio kad je stavio pet igrača u zadnju liniju, tri u vezu i samo jednog napadača. S tim je otupio te napade prema naprijed i Hajduk je dominirao".

Ono što smatram i što je najveći problem Hajduka i trenutno trenera Garcije je što ne inzistira maksimalno na okomitim loptama i kad je situacija kad se lopta oduzme da se krene okomito prema suparničkom golu, kako bi se u rijetkom rasporedu protivnika pronašlo mjesta za Livaju. Kad vi non - stop igrate unazad i držite taj posjed koji ne ostavlja prostor, on vam dozvoli da se suparnik stane iza sa deset igrača i mislim da je to onda realno da Hajduk nikako nije uspio doći do nekih šansi koje bi bile toliko dominantne. Vladimir Balić za Net.hr.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Tri crvena kartona su viđena u Jadranskom derbiju. Osim spomenutog Petroviča, crveni su još dobili i spomenuti trener Rijeke Victor Sanchez kao i Sigur.

"Mi koji navijamo za Hajduk smo svi zadovoljni rezultatom. U nekim segmentima, naravno, Hajduk nije bio dobar, ali ovo što ja mislim, što se tiče tih brzih transformacija kad se oduzme lopta prema naprijed, ali ne odlučuje o tome Hajduk, baš sve. Pita se nešto i Rijeku koja se u početku dobro postavila. Crveni kartoni su okazatelji da je u Jadranskom derbiju bilo žara i želje i nadam se da će biti što više ovakvih utakmica koje će SHNL podignuti na najvišu moguću razinu", tvrdi Vladimir Balić.

Kad gledate ovako nabrijane utakmice, da li dobijete želju, dođe li vam da stanete opet na gol Hajduka kao nekad?

"Vladimir Balić je zadnjom utakmicom zatvorio knjigu i nikad više u svom životu nisam poželio stati na gol Hajduka niti znam da sam ikad branio za Hajduk i tako živim. Najgore vam je da živite unazad, u prošlosti ili da živite život koji je prošao, koji je iza vas. Ja sam to završio i živim život kao normalan čovjek koji igrom slučaja, evo, hvala Bogu puno me ljudi podsjeti na to da sam ikad branio u Hajduku. A i ovaj razgovor s vama me vraća na to. Čast mi je i zadovoljstvo vratiti se u to, u dane kad sam branio za Hajduk ali vrlo brzo se vraćam u stvarnost. Ja nisam rođen u Parizu nego u Nuštru, selu mojem malom i tako živim, tako govorim, tako se i ponašam."

Što radite sad u životu?

"Živim život".

Imate li privatni biznis kakav?

"Ništa posebno", zaključio je Vladimir Balić.

POGLEDAJTE VIDEO: Sandro Perković u 'Maksanovom korneru': 'Kad smo izgubili od Gorice, prodavačica me nije htjela ni pogledati'