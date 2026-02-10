FREEMAIL
INJEKCIJE I TABLETE /

Legendarni reprezentativac otkrio posljedice teške karijere: 'Koristim invalidska kolica'

Legendarni reprezentativac otkrio posljedice teške karijere: 'Koristim invalidska kolica'
Foto: Jez Tighe/Afp/Profimedia

'Imam neke trenutke jakih bolova u leđima kada moram biti u bolnici nekoliko dana'

10.2.2026.
16:15
Sportski.net
Jez Tighe/Afp/Profimedia
Rio Ferdinand, legendarni stoper Manchester Uniteda i engleske reprezentacije, nije pobjegao iz očiju javnosti nakon karijere. Dapače, posvetio se ulozi stručnog analitičara i često ga vidimo na engleskim i američkim televizijama.

Ipak, Rio je sada u očiju javnosti jer je podijelio kako su ga sustigle ozljede iz igračkih dana, i to u toj mjeri da povremeno koristi invalidska kolica. Prošle godine se preselio u Dubai kako bi se posvetio liječenju svoga tijela. "Već dugo imam problema s leđima. Imam ozljede iz karijere... Šest godina sam uzimao tablete i injekcije kako bih mogao igrati utakmice.

To me sada sustiglo. Imam neke trenutke jakih bolova u leđima kada moram biti u bolnici nekoliko dana ili u invalidskim kolicima nekoliko dana. Ludo je, ali jednostavno se pojavi niotkuda", kazao je Ferdinand za Men's Health te rekao kako se sada posvetio holističkom pristupu u fizioterapiji. 

"Umjesto da popravljaš kad je pokvareno, zapravo trebaš raditi na prevenciji ozljeda", dodao je. "Sada znam ta s**nja, ali imam 47 godina. Trebalo mi je sve to vrijeme", požalio se Rio. 

POGLEDAJTE VIDEO: U derbiju kola na Rujevici podjela bodova: Dinamo i dalje u velikoj prednosti na vrhu

Rio FerdinandManchester UnitedEngleska Nogometna ReprezentacijaInvalidska Kolica
