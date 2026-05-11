Astrolozi rangirali znakove od najvećih do najmanjih egoista: Otkrijte gdje ste vi na listi

Dok svijet danas, točnije 11. svibnja, obilježava Svjetski dan podizanja svijesti o egu, dan posvećen samorefleksiji i poniznosti, pruža se idealna prilika da zavirimo u sebe.

Ego, slika koju imamo o sebi, ključan je dio naše osobnosti, no kada postane prevelik, može narušiti odnose i zamagliti nam prosuđivanje. Astrologija nudi zabavan i pronicljiv način za razumijevanje različitih crta ličnosti, pa tako i onih koje se tiču samopouzdanja i ega.

Zvijezde nam mogu otkriti tko je sklon vjerovati da se svijet vrti oko njega, a tko svoje potrebe uvijek stavlja na zadnje mjesto. U nastavku donosimo rang-listu horoskopskih znakova, poredanih od onih s najvećim do onih s najmanjim egom.

Lav: Kralj je samo jedan

Nije nikakvo iznenađenje da listu predvodi lav. Kao kraljevi Zodijaka, lavovi istinski vjeruju da su rođeni da budu u centru pažnje i da vode druge. Njihov ego hrani se divljenjem i pljeskom.

Karizmatični su, samouvjereni i često uvjereni da su u svemu najbolji. Jednom kada nešto odluče, teško ih je uvjeriti u suprotno jer su uvjereni da je njihov put jedini ispravan. Ako im uskratite pažnju, pripremite se na dramu, jer Lav ne podnosi da bude ignoriran.

Ovan: Uvijek prvi, uvijek u pravu

Odmah iza lava nalazi se ovan, vatreni znak kojeg pokreće nezaustavljiva potreba za pobjedom. Prema pisanju portala The Times Of India, ego ovna je natjecateljski; oni moraju biti prvi, najbrži i najbolji u svemu što rade.

Hrabri su i odlučni, ali njihova usmjerenost na vlastite ciljeve može ih učiniti neosjetljivima na tuđe osjećaje. Kompromis im je strana riječ, a poraz doživljavaju kao osobnu uvredu.

Njihovo geslo je "ja prvi", a taj stav ih često čini jednim od najegocentričnijih znakova.

Foto: ChatGPT

Jarac: Tihi ego koji se hrani uspjehom

Jarčevi se ne hvale glasno, ali njihov ego je golem i temelji se na postignućima i ambiciji. U dubini duše, oni vjeruju da su sposobniji, pametniji i discipliniraniji od većine.

Njihov egoizam nije nametljiv, već proizlazi iz uvjerenja da znaju kako svijet funkcionira. Vole kontrolu i red, a sebe vide kao prirodne vođe koji strpljivo grade put do vrha.

Bik: Tvrdoglavost kao temelj samopouzdanja

Bikova tvrdoglavost je legendarna i upravo je ona temelj njihova ega. Oni su čvrsto uvjereni u svoje vrijednosti i stavove i ne odstupaju od njih.

Zašto bi se mijenjali kad vjeruju da su uvijek u pravu? Ta nepokolebljivost može djelovati kao arogancija, a njihova usmjerenost na vlastite potrebe i udobnost ponekad ih čini potpuno nesvjesnima osjećaja drugih ljudi.

Strijelac: Avanturist uvjeren u svoju mudrost

Strijelci su optimisti s velikim egom koji proizlazi iz njihovih iskustava i filozofskih pogleda na život. Uvjereni su da je njihov način razmišljanja superioran jer su proputovali svijet i proširili horizonte.

Iako su šarmantni i otvoreni za nova znanja, često misle da su najzanimljiviji sugovornici u prostoriji i da bi svi trebali slijediti njihove primjere.

Škorpion: Intenzitet koji ne trpi suparnike

Ego škorpiona je snažan, intenzivan i često skriven ispod tajanstvene vanjštine. Oni čvrsto vjeruju u ispravnost svojih prosudbi i ne vole kada im se netko suprotstavlja.

Vole imati kontrolu, a njihov ego posebno dolazi do izražaja kada se osjete izdanima ili ugroženima. Tada njihova odlučnost da dokažu da su bili u pravu postaje opsesivna.

Vodenjak: Intelektualna superiornost

Vodenjaci su ponosni na svoju jedinstvenost i originalnost. Njihov ego nije dominantan na klasičan način, već se očituje kao osjećaj intelektualne superiornosti.

Vjeruju da su njihove ideje ispred vremena i ponekad mogu djelovati distancirano, misleći da ih drugi jednostavno ne razumiju. Iako su veliki humanitarci, u osobnim odnosima mogu biti iznenađujuće usredotočeni na sebe.

Blizanci: Šarm usmjeren na sebe

Blizanci vole biti u centru pažnje, a njihov ego se hrani komunikacijom i društvenim priznanjem. Vjeruju u svoju sposobnost da šarmiraju i impresioniraju svakoga.

Ipak, njihova znatiželja ih čini otvorenima za tuđa mišljenja. Njihov ego najviše dolazi do izražaja u razgovoru, jer obožavaju pričati o sebi i svojim doživljajima.

Foto: ChatGPT

Djevica: Perfekcionist pun samokritike

Iako na prvi pogled mogu djelovati kao sveznalice, ego djevica je složen. One su perfekcionisti koji teže savršenstvu, ali su istovremeno i iznimno samokritične.

Njihov analitički um neprestano preispituje vlastite postupke, fokusirajući se više na mane nego na vrline. Taj unutarnji kritičar drži njihov ego pod kontrolom.

Vaga: Ego ovisan o tuđem odobravanju

Vage vole biti voljene i cijenjene, a ta potreba hrani njihov ego. Uživaju u osjećaju da su šarmantne, pravedne i sposobne unijeti sklad u svaku situaciju.

Međutim, njihova snažna potreba za odobravanjem i strah od sukoba sprječavaju ih da postanu istinski egocentrične. Često će žrtvovati vlastite želje samo da bi održale mir.

Ribe: Ponizni sanjari

Ribe su poznate po svojoj poniznosti i empatiji. Daleko od toga da su egomanijaci, one često podcjenjuju sebe i svoje sposobnosti dok sanjare o boljem svijetu za sve.

Njihova osjetljivost i sposobnost povezivanja s drugima čine ih najmanje vjerojatnim kandidatima za titulu egocentrika.

Rak: Njegovatelj koji sebe stavlja na zadnje mjesto

Na posljednjem mjestu, kao najmanje egoističan znak, nalazi se rak. Rakovi su u potpunosti posvećeni brizi za druge, toliko da često zaborave na vlastite potrebe. Njihov je ego malen jer su previše fokusirani na osjećaje i dobrobit svojih najmilijih.

Njihova najveća sreća je vidjeti sretne ljude oko sebe, što ih čini istinskim altruistima Zodijaka.