HOROSKOPSKE TAJNE /

Astrolozi rangirali znakove od najvećih do najmanjih egoista: Otkrijte gdje ste vi na listi

Foto: ChatGPT

Povodom Svjetskog dana podizanja svijesti o egu, astrolozi su otkrili koji horoskopski znakovi najviše vole biti u centru pažnje, a koji vlastite potrebe gotovo uvijek stavljaju na zadnje mjesto

11.5.2026.
21:19
Antonela Ištvan
Dok svijet danas, točnije 11. svibnja, obilježava Svjetski dan podizanja svijesti o egu, dan posvećen samorefleksiji i poniznosti, pruža se idealna prilika da zavirimo u sebe.

Ego, slika koju imamo o sebi, ključan je dio naše osobnosti, no kada postane prevelik, može narušiti odnose i zamagliti nam prosuđivanje. Astrologija nudi zabavan i pronicljiv način za razumijevanje različitih crta ličnosti, pa tako i onih koje se tiču samopouzdanja i ega.

Zvijezde nam mogu otkriti tko je sklon vjerovati da se svijet vrti oko njega, a tko svoje potrebe uvijek stavlja na zadnje mjesto. U nastavku donosimo rang-listu horoskopskih znakova, poredanih od onih s najvećim do onih s najmanjim egom.

Lav: Kralj je samo jedan

Nije nikakvo iznenađenje da listu predvodi lav. Kao kraljevi Zodijaka, lavovi istinski vjeruju da su rođeni da budu u centru pažnje i da vode druge. Njihov ego hrani se divljenjem i pljeskom.

Karizmatični su, samouvjereni i često uvjereni da su u svemu najbolji. Jednom kada nešto odluče, teško ih je uvjeriti u suprotno jer su uvjereni da je njihov put jedini ispravan. Ako im uskratite pažnju, pripremite se na dramu, jer Lav ne podnosi da bude ignoriran.

Ovan: Uvijek prvi, uvijek u pravu

Odmah iza lava nalazi se ovan, vatreni znak kojeg pokreće nezaustavljiva potreba za pobjedom. Prema pisanju portala The Times Of India, ego ovna je natjecateljski; oni moraju biti prvi, najbrži i najbolji u svemu što rade.

Hrabri su i odlučni, ali njihova usmjerenost na vlastite ciljeve može ih učiniti neosjetljivima na tuđe osjećaje. Kompromis im je strana riječ, a poraz doživljavaju kao osobnu uvredu.

Njihovo geslo je "ja prvi", a taj stav ih često čini jednim od najegocentričnijih znakova.

Jarac: Tihi ego koji se hrani uspjehom

Jarčevi se ne hvale glasno, ali njihov ego je golem i temelji se na postignućima i ambiciji. U dubini duše, oni vjeruju da su sposobniji, pametniji i discipliniraniji od većine.

Njihov egoizam nije nametljiv, već proizlazi iz uvjerenja da znaju kako svijet funkcionira. Vole kontrolu i red, a sebe vide kao prirodne vođe koji strpljivo grade put do vrha.

Bik: Tvrdoglavost kao temelj samopouzdanja

Bikova tvrdoglavost je legendarna i upravo je ona temelj njihova ega. Oni su čvrsto uvjereni u svoje vrijednosti i stavove i ne odstupaju od njih.

Zašto bi se mijenjali kad vjeruju da su uvijek u pravu? Ta nepokolebljivost može djelovati kao arogancija, a njihova usmjerenost na vlastite potrebe i udobnost ponekad ih čini potpuno nesvjesnima osjećaja drugih ljudi.

Strijelac: Avanturist uvjeren u svoju mudrost

Strijelci su optimisti s velikim egom koji proizlazi iz njihovih iskustava i filozofskih pogleda na život. Uvjereni su da je njihov način razmišljanja superioran jer su proputovali svijet i proširili horizonte.

Iako su šarmantni i otvoreni za nova znanja, često misle da su najzanimljiviji sugovornici u prostoriji i da bi svi trebali slijediti njihove primjere.

Škorpion: Intenzitet koji ne trpi suparnike

Ego škorpiona je snažan, intenzivan i često skriven ispod tajanstvene vanjštine. Oni čvrsto vjeruju u ispravnost svojih prosudbi i ne vole kada im se netko suprotstavlja.

Vole imati kontrolu, a njihov ego posebno dolazi do izražaja kada se osjete izdanima ili ugroženima. Tada njihova odlučnost da dokažu da su bili u pravu postaje opsesivna.

Vodenjak: Intelektualna superiornost

Vodenjaci su ponosni na svoju jedinstvenost i originalnost. Njihov ego nije dominantan na klasičan način, već se očituje kao osjećaj intelektualne superiornosti.

Vjeruju da su njihove ideje ispred vremena i ponekad mogu djelovati distancirano, misleći da ih drugi jednostavno ne razumiju. Iako su veliki humanitarci, u osobnim odnosima mogu biti iznenađujuće usredotočeni na sebe.

Blizanci: Šarm usmjeren na sebe

Blizanci vole biti u centru pažnje, a njihov ego se hrani komunikacijom i društvenim priznanjem. Vjeruju u svoju sposobnost da šarmiraju i impresioniraju svakoga.

Ipak, njihova znatiželja ih čini otvorenima za tuđa mišljenja. Njihov ego najviše dolazi do izražaja u razgovoru, jer obožavaju pričati o sebi i svojim doživljajima.

Djevica: Perfekcionist pun samokritike

Iako na prvi pogled mogu djelovati kao sveznalice, ego djevica je složen. One su perfekcionisti koji teže savršenstvu, ali su istovremeno i iznimno samokritične.

Njihov analitički um neprestano preispituje vlastite postupke, fokusirajući se više na mane nego na vrline. Taj unutarnji kritičar drži njihov ego pod kontrolom.

Vaga: Ego ovisan o tuđem odobravanju

Vage vole biti voljene i cijenjene, a ta potreba hrani njihov ego. Uživaju u osjećaju da su šarmantne, pravedne i sposobne unijeti sklad u svaku situaciju.

Međutim, njihova snažna potreba za odobravanjem i strah od sukoba sprječavaju ih da postanu istinski egocentrične. Često će žrtvovati vlastite želje samo da bi održale mir.

Ribe: Ponizni sanjari

Ribe su poznate po svojoj poniznosti i empatiji. Daleko od toga da su egomanijaci, one često podcjenjuju sebe i svoje sposobnosti dok sanjare o boljem svijetu za sve.

Njihova osjetljivost i sposobnost povezivanja s drugima čine ih najmanje vjerojatnim kandidatima za titulu egocentrika.

Rak: Njegovatelj koji sebe stavlja na zadnje mjesto

Na posljednjem mjestu, kao najmanje egoističan znak, nalazi se rak. Rakovi su u potpunosti posvećeni brizi za druge, toliko da često zaborave na vlastite potrebe. Njihov je ego malen jer su previše fokusirani na osjećaje i dobrobit svojih najmilijih.

Njihova najveća sreća je vidjeti sretne ljude oko sebe, što ih čini istinskim altruistima Zodijaka.

HoroskopHoroskopski ZnakoviAstrologijaEgoSvjetski Dan
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
