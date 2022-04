No, nepoznata djevojka nije bila jedina. Margaret mu je tolerirala i vezu koja je doslovno trajala dugih 14 godina. Radilo se o vezi u koju je Clint uplovio s plesačicom Roxanne Tunis. Jednako kao i Clint, Roxanne je u to vrijeme bila udana. S njom je Clint dobio i prvo zakonito dijete, kćer Kimber. Iako ju je na kraju priznao, tajio ju je sve do 1989. godine. Slavna plivačica Anita Lhoest također je ostala trudna s Clintom, no odlučila je pobaciti.