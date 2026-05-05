U KINU SC-A /

Jazz glazbenik Kyle Eastwood sutra u Zagrebu: Svirat će glazbu iz filmova svog oca Clinta

Foto: Bruno Bebert/Bestimage/Profimedia

5.5.2026.
17:54
Hina
Bruno Bebert/Bestimage/Profimedia
Cijenjeni američki jazz glazbenik i skladatelj Kyle Eastwood u srijedu, 6. svibnja, u Kinu Studentskog centra predstavit će programom "Eastwood by Eastwood", u kojem sa svojim kvintetom izvodi glazbu iz filmova svoga oca Clinta, objavio je organizator koncerta Hangtime Agency.

Foto: Serge Arnal/Starface/Profimedia

Kyle Eastwood tijekom karijere objavio je više od deset albuma i izgradio prepoznatljiv autorski identitet na modernoj jazz sceni. Iako se u mlađim godinama sporadično pojavljivao na filmu, još kao tinejdžer donio je čvrstu odluku da se u potpunosti posveti jazzu. 

Kao kontrabasist i električni basist ostao je vjeran tradicionalnom i melodičnom jazz izrazu, koji često obogaćuje lirskim i suptilno filmskim elementima.

Važan dio njegove karijere vezan je uz filmsku glazbu: sudjelovao je u skladanju i izvođenju glazbe za filmove svog oca Clinta Eastwooda, uključujući "Mystic River", "Million Dollar Baby" i "Letters from Iwo Jima", pritom paralelno razvijajući vlastiti put kao bandleader. 

Sam Eastwood često ističe kako mu je film „druga velika strast“, zbog čega se njegov glazbeni rukopis prirodno naslanja na filmski narativ i atmosferu.

Publika će imati priliku čuti teme iz filmova kao što su "The Eiger Sanction" (John Williams), "Ruthless" i "The Bridges of Madison County" (Lennie Niehaus), "Gran Torino" i "Letters from Iwo Jima" (Kyle Eastwood/Michael Stevens), "Dirty Harry" i "Magnum Force" (Lalo Schifrin), kao i nezaboravne partiture Ennija Morriconea iz filmova "The Good, the Bad and the Ugly" i "A Fistful of Dollars".

Clint EastwoodKyle EastwoodZagrebKoncertStudentski Centar
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
