Clint Eastwood, Hollywood i Vukovar? Ima nešto što sve ovo povezuje i uskoro stiže

Uz Zagreb, Dubrovnik i Opatiju, tko bi pomislio na Sisak, Novsku i Vukovar i da ovi gradovi mogu okupiti najuspješnije poduzetnike čiji su biznisi teški milijunima, čak stotinama milijuna eura.

Ako pitate Antun Krešimir Buterin, on bi prkosno rekao - baš da, baš ti gradovi, jer Hrvatska i u njima itekako živi i baš u tim gradovima nalazimo poslovna "čuda".

Na čelu neprofitne udruge Meeting G2, Buterin i šaka nekoliko entuzijasta i ove godine organizira poslovnu konferenciju Meeting G2 koja domovinsku i poslovnu Hrvatsku, ovog puta na krajnjem istoku zemlje, u Gradu Heroju.

U našem podcastu "Ideje na stolu", otkrio je impresivna imena koja su već prošla konferencijom, pa doznajemo za Tonyja Keruma koji u Hollywoodu organizira možda najbolji catering i čije ime već desetljećima stoji na odjavnoj špici filmova Clinta Eastwooda.

Zašto? Tonči kaže da Clint Eastwood vjeruje samo "našem" Tonyju, čije okuse obožava i on je glavni "od kužine" na snimanju Clintovih filmova. A nekad je Tony čuvao ovce na Mosoru. I uspio daleko u svijetu.

U razgovoru spominje i Anthonyja Maglicu, podrijetlom s otoka Zlarina. UAmerici je postao popularan po svojim lampama Maglite - onima koje vidimo u hollywoodskim filmovima kad ih nekako važno drže policajci i vojnici kad nešto osvjetljavaju "iz ruke". U 11 godina konferencija ovakvih se priča skupilo more, a ideja konferencije uvijek ista - skupiti na istom mjestu ljude koji mogu podijeliti viziju, ispričati svoju poslovnu priču, a onda se povezati pa možda i zasijati zrno suradnje u domovini, a nekima i pradomovini.

Odati pijetet i donijeti poslovne prilike

Ove godine izbor je pao na Vukovar, Buterin otkriva: "Htjeli smo pokazati da Hrvatska nije Zagreb, Dubrovnik, Opatija... Htjeli smo pokazati potencijale drugih krajeva. Zato smo prije dvije godine odabrali Sisak za konferenciju - zbog potresa u Banovini, doveli smo poslovne ljude iz dijaspore i pokazali im potencijale prekrasnog, ali najsiromašnijeg kraja, koji je opet samo sat vremena od Zagreba. Novsku smo lani odabrali zbog gaming centra, a Vukovar zato što ove godine bilježimo 35 godina od njegova pada i okupacije".

Uz povorku i mimohod 18. studenoga, htjeli su gradu ove godine donijeti i poslovne prilike, ljude, investicije.

"Naš poslovni svijet jedno je svjetlo, luč u tunelu beznađa ili slabih investicija. Međutim, potrefilo se, nekako smo se poklopili da i Grad Vukovar u sličnom smjeru razmišlja. Oni su odlučili ove godine napraviti Vukovar Business Forum i nekako je došlo do sinergije razmišljanja", otkriva Buterin.

Što Vukovar može ponuditi?

Za početak - ako ikad pomislite pokrenuti biznis, dobro je znati da Vukovar ima najveće mogućnosti za dobivanje potpora za ulaganja u Hrvatskoj.

Iz Grada Vukovara su nam odgovorili: "To su oslobođenje plaćanja poreza na dobit i poreza na dohodak, a omogućen je i povrat 50 posto uplaćenih doprinosa za zaposlenike s područja Grada Vukovara. Tu su i niske cijene zemljišta u Gospodarskoj zoni."

Također, postoje područja na kojima se mogu izgraditi gospodarsko-poslovni objekti za koje, kada se dobije uporabna dozvola, moguće je oslobađanje od komunalne naknade.

Iz Grada su dali detalje: "Za plaćanje komunalne naknade oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za izgrađeni objekt od dana izvršnosti uporabne dozvole odnosno od dana početka korištenja nekretnine ako se nekretnina koristi bez uporabne dozvole i to: u prvoj godini 100 posto, u drugoj godini 50 posto i u trećoj godini 25 posto."

No Grad Vukovar daje i bespovratne potpore putem javnog poziva tvrtkama, obrtima, zadrugama i samostalnim djelatnostima. Sufinanciraju se troškovi opremanja i uređenja poslovnog prostora, nabava strojeva, uređaja, opreme, računalne opreme i računalnih programa, troškovi priključka na distributivnu mrežu električne energije, plina, vode te promidžbene i edukativne aktivnosti.

Zaposlenost i broj obrta raste

Ima još nešto dobro u Vukovaru - zaposlenost iz godine u godinu raste, trenutačno je 11.469 zaposlenih, samo u godini dana to je porast od dva posto. Raste i broj obrta, trenutačno ih je 754.

A kad bi nekoga morali nagovoriti da pokrene biznis baš tamo, evo što bi iz Grada Vukovara rekli:

"To je prije svega iznimno povoljan geografski položaj. Grad je na rijeci Dunavu, jednoj od najvažnijih europskih riječnih prometnica, što otvara mogućnost za logistiku, trgovinu i izvozno orijentirane djelatnosti. Kao što je i prethodno navedeno, brojni poticaji i mjere, porezne olakšice, subvencije značajno smanjuju početne troškove poslovanja, kao i niži operativni troškovi kao što su troškovi najma prostora, zemljišta i slično. Grad sustavno ulaže u obrazovanje i demografske mjere, gdje je prepoznat kao visoko rangiran grad po kvaliteti politika za mlade i obitelj. Grad koji pruža raznolike sadržaje i mogućnosti za odgoj i obrazovanje, ali isto tako pred izazovom kako dodatno obogatiti sadržaj i samu ponudu", ističu.

Dodaju da se i grad razvija kao cjelogodišnja kontinentalna destinacija, s kontinuiranim rastom u broju dolazaka i noćenja, kako domaćih tako i stranih gostiju.

Sama konferencija će se od 21. 23. svibnja održati u Gradskom muzeju, u prekrasnom dvorcu Eltz Manor na obali rijeke Dunava.

Grad sa samo jednim hotelom i - prilika

Buterin se osvrće upravo na rijeku u kojoj vidi golemi potencijal, pa otvara vidik: "Ako postoji luka, treba dovesti robu, a za to treba logistički centar. Ako govorimo o turizmu, a svake godine dolaze većinom turisti iz Amerike kruzerima do Vukovara. Treba vidjeti što se može ponuditi, gdje će jesti, prespavati? Vukovar ima jedan hotel - to je poziv svim potencijalnim investitorima da razmisle o ulaganju u Vukovar koji kao grad daje najviše poticaja", ističe.

Opet, riječ je o svjetskoj konferenciji i na pitanje je li teško dovesti poslovne ljude iz Buenos Airesa i Sydneya u Novsku, Sisak i ove godine Vukovar?

"Nije teško. Vjerujem da bi bilo lakše kad bismo svake godine radili konferenciju u Dubrovniku, ali nije nemoguće dovesti ljude i u ove gradove", kaže.

Buterin se u podcastu Ideje na stolu osvrnuo i na još jedan trenutak koji je doživio zapravo na Meetingu G2, pa spominje vrhunsku hrvatsku znanstvenicu iz Švedske, stručnjakinju za umjetnu inteligenciju i koja radi na područjima istraživanja ljudskog mozga.

"Bila je lani s nama u Novskoj na Meeting G2, poslije konferencije je poslala čestitku i nakon konferencije zatražila hrvatsko državljanstvo te je rekla da razmišlja o povratku u Hrvatsku. Tako da se nadam da ćemo ovim našim malim pomacima uspjeti dovesti mnoge takve ljude koji možda ne razmišljaju o povratku da se vrate u Hrvatsku i da s nama zajedno čine ovu lijepu zemlju još ljepšom i boljom." Prisjetio se i prošlogodišnje konferencije u Sisku na kojoj je bila Amerikanka Sara Dyson, koja vodi “Expats in Croatia”.

"Rekla mi je: 'Mr. Buterin… Moram pohvaliti Meeting G2 i vašu inicijativu. Bila sam na stotinjak konferencija u Hrvatskoj, ali ova u Sisku bila je ‘mind-blowing’, najbolja konferencija na kojoj sam ikad bila. Znači, zbog sinergije s lokalnim ljudima, ta neka emocionalna energija, pozitiva - jer mi ne pričamo o negativi, pričamo samo o kvalitetnim pričama - to je ono što ljude privlači i zato nemamo problema s dolaskom ljudi", govori.

No da ne bi bilo samo na idejama i viziji o mogućim poslovnim prilikama, pitali smo Grad Vukovar što sad već grade, u što se ulaže.

Navode da su u tijeku projekti urbane i komunalne infrastrukture, poput uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa, modernizacija prometne i javne infrastrukture. Posebno mjesto zauzima i izgradnja Arheološkog parka Vučedol Archaeological Park, čija je ukupna vrijednost projekta veća od 15 milijuna, a odobrena bespovratna sredstva dosežu 10 milijuna eura. Također grad sudjeluje u rekonstrukciji i opremanju tri osnovne škole, kao i u izgradnji i opremanju vrtića