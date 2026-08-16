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Frustrirane žene pokazale kaos koji su ostavili njihovi partneri: Prizori su baš užasni

Frustrirane žene pokazale kaos koji su ostavili njihovi partneri: Prizori su baš užasni
Foto: Reddit
Mnoge žene dobro poznaju taj osjećaj: partner ostavi nered za sobom, a kad se napokon odluči primiti pospremanja, situacija nekako završi još gore. Čarape nestanu na nepoznatim lokacijama, posuđe se „pospremi“ tamo gdje ga nitko više ne može pronaći, a čišćenje jedne prostorije stvori kaos u dvije druge. Na kraju se žena pita što je bilo jednostavnije – počistiti sama ili sanirati posljedice njegove dobre namjere.
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Mnoge žene dobro poznaju situaciju u kojoj njihov partner odluči nešto pospremiti, ali iza sebe ostavi još veći nered. Ono što je trebalo biti brzo čišćenje nerijetko se pretvori u pravi mali kaos. Odjeća završi na čudnim mjestima, posuđe se nagomila, a stvari koje su prije bile uredno spremljene odjednom je gotovo nemoguće pronaći.

Neke su žene zato odlučile fotografirati prizore koje su zatekle nakon pomoći svojih partnera. Fotografije pokazuju razbacane stvari, neobične pokušaje organizacije i poslove koji su ostali napola dovršeni.

Posebno su ih iznenadila kreativna rješenja kojima su njihovi partneri pokušali sakriti ili ukloniti nered. Umjesto urednijeg doma, rezultat je u nekim slučajevima bio još više posla.

Prizori su ubrzo izazvali brojne reakcije drugih žena koje su priznale da su doživjele vrlo slične situacije. Mnoge su se u njima odmah prepoznale i podijelile vlastita iskustva s kućanskim pothvatima svojih partnera. U nastavku smo izdvojili 20 najgorih primjera koji pokazuju kako dobra namjera ponekad može završiti potpunim kaosom.

16.8.2026.
7:08
Webcafe.hr
Reddit
KaosNeredMuškarciPrizor
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