Incident u rukometnoj Europskoj ligi: Brutalni udarac u glavu šokirao dvoranu i gledatelje

Uzvratni susret četvrtfinala rukometne Europske lige između Vardara i Montpelliera obilježio je incident u prvom poluvremenu, u trenutku kada je domaća momčad imala prednost 12:7.

Tijekom napada Montpellierove momčadi i u situaciji kada je Valentin Porte bio u naletu, došlo je do grubog kontakta sa srpskim igračem Urošem Mitrovićem. U duelu je došlo do udarca u glavu francuskog reprezentativca, nakon čega je Porte pao na parket i ostao ležati, uz vidljive znakove ozljede i krvarenje. Na teren je odmah ušla liječnička služba kako bi mu pružila pomoć.

Montpellier je u Skoplje stigao s velikom prednošću iz prve utakmice, nakon što je u prvom susretu ostvario razliku od deset pogodaka. Vardar je u uzvratu pred domaćom publikom uspio upisati pobjedu 27:24, no ukupni rezultat bio je nedostatan za plasman dalje.

U sastavu Vardara, kojeg vodi Ivan Čupić, najefikasniji je bio Jaka Malus sa šest pogodaka. Na strani Montpelliera istaknuli su se Benjamin Richert i Leo Plantin sa po pet golova, dok se Zvonimir Srna nije upisao među strijelce.

Sudačka odluka nakon incidenta bila je isključenje na dvije minute za Uroša Mitrovića, bez izravnog crvenog kartona, što je izazvalo reakcije u rukometnoj javnosti s obzirom na težinu samog kontakta i stanje u kojem je ostao francuski igrač. Situaciju pogledajte OVDJE

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 3 dolazi u Hrvatsku? Grobnik sprema veliki povratak svjetske scene