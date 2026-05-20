Kaos na Roland Garrosu: Sudac morao spriječiti obračun tenisača nakon meča

Napeta scena obilježila je kvalifikacije za Roland Garros nakon susreta između Pedra Martineza i Reija Sakamota, koji nije završio u uobičajenom sportskom tonu.

Španjolski tenisač slavio je sa 6:2, 7:5, no odmah nakon posljednjeg poena došlo je do žestoke rasprave na mreži. Umjesto uobičajenog rukovanja i međusobnog pozdrava, dvojica tenisača ušla su u verbalni sukob koji je iz trenutka u trenutak postajao sve ozbiljniji.

Kako prenose franucski mediji, tenzije su bile prisutne tijekom većeg dijela meča, a kulminirale su po završetku susreta. U jednom trenutku činilo se kako bi verbalni obračun mogao prerasti i u fizički incident.

Navodno je Martinez tijekom rasprave pozvao japanskog tenisača da razgovor nastave izvan terena, što je dodatno podiglo napetost među igračima.

Zbog cijele situacije morao je reagirati i glavni sudac John Blom, koji je sišao sa svoje stolice te stao između dvojice tenisača kako bi spriječio daljnju eskalaciju sukoba i smirio situaciju.

Točan razlog svađe zasad nije poznat, no snimke incidenta ubrzo su se proširile društvenim mrežama i izazvale brojne reakcije među teniskim navijačima.

Casi llegan a las manos... 😳💥



El encontronazo entre Pedro Martínez y Rei Sakamoto tras el punto de partido que clasifica al español para la segunda ronda de la previa.#RolandGarros pic.twitter.com/9W6TPZeZRv — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 19, 2026