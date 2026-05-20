FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
zaiskrilo na mreži /

Kaos na Roland Garrosu: Sudac morao spriječiti obračun tenisača nakon meča

Kaos na Roland Garrosu: Sudac morao spriječiti obračun tenisača nakon meča
×
Foto: Mutsu Kawamori/AFLO/Profimedia

Zbog cijele situacije morao je reagirati i glavni sudac John Blom

20.5.2026.
9:13
Sportski.net
Mutsu Kawamori/AFLO/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Napeta scena obilježila je kvalifikacije za Roland Garros nakon susreta između Pedra Martineza i Reija Sakamota, koji nije završio u uobičajenom sportskom tonu.

Španjolski tenisač slavio je sa 6:2, 7:5, no odmah nakon posljednjeg poena došlo je do žestoke rasprave na mreži. Umjesto uobičajenog rukovanja i međusobnog pozdrava, dvojica tenisača ušla su u verbalni sukob koji je iz trenutka u trenutak postajao sve ozbiljniji.

Kako prenose franucski mediji, tenzije su bile prisutne tijekom većeg dijela meča, a kulminirale su po završetku susreta. U jednom trenutku činilo se kako bi verbalni obračun mogao prerasti i u fizički incident.

Navodno je Martinez tijekom rasprave pozvao japanskog tenisača da razgovor nastave izvan terena, što je dodatno podiglo napetost među igračima.

Zbog cijele situacije morao je reagirati i glavni sudac John Blom, koji je sišao sa svoje stolice te stao između dvojice tenisača kako bi spriječio daljnju eskalaciju sukoba i smirio situaciju.

Točan razlog svađe zasad nije poznat, no snimke incidenta ubrzo su se proširile društvenim mrežama i izazvale brojne reakcije među teniskim navijačima.

 

Roland GarrosSukob
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike